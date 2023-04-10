Бойовик раптово зізнався, що макіївська ліквідація "мобіків" - далеко не найгірша трагедія окупантів.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін розповів, як HIMARS знищували цілі штаби бригад російських окупантів. За його словами, масова ліквідація "мобіків" у макіївському ПТУ не була найкривавішою.

Як заявив Гіркін під час одного зі своїх військових оглядів, інколи один залп HIMARS робив значно результативніші атаки, ніж у Макіївці. Зокрема, ракети знищували штаби бригад включно з комбригами, а також цілі тренувальні табори окупантів.

"Цілі штаби бригад знищувалися одним залпом. Штаби бригад - я підкреслюю... Включаючи командирів. Цілі табори підготовки зносилися. Випадок в Макіївці не одиничний, просто він став резонансним. Бувало й гірше", - заявив Гіркін.

Відео дня

При цьому він додав, що зараз окупанти нібито навчилися запобігати таким атакам, уникаючи скупчень людей у прифронтових зонах.

HIMARS полює за окупантами

Україна отримала перші HIMARS в середині червня і відтоді установки відіграли вирішальну роль у деокупації півночі Харківської області та правого берега Херсонщини.

Використання ракет великої дальності для ураження таких цілей, як мости, перешкоджає перекиданням техніки, живої сили та озброєння з боку Росії. HIMARS стріляє боєприпасами GMLRS, які мають радіус дії від 70 до 80 кілометрів. А їхні системи навігації GPS роблять їх надзвичайно точними в межах приблизно 10 метрів від наміченої цілі.

РФ звітувала то про перехоплення своїми ППО ракет HIMARS, то про знищені неіснуючі елементи до установки, проте, як наголосили у США, РФ станом на літо-осінь 2022 року так і не змогла знищити у повітрі жоден з випущених HIMARS снарядів.

Вас також можуть зацікавити новини: