Українські воїни вогонь у відповідь вони не відкривали, втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

Від початку сьогоднішньої доби на Донбасі було зафіксовано 4 порушення окупантами режиму припинення вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

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"На Приазов'ї, поблизу Водяного, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік наших позицій з мінометів калібру 120 мм. Біля цього ж населеного пункту ворог вдруге за кілька тижнів вдався до дистанційного мінування позицій ОС. Так, використавши ПКМ-1, окупанти закинули в наш бік 12 заборонених мін ПОМ-2. Порушувався режим припинення вогню і неподалік Авдіївки. Тут ворог спершу застосував ручний протитанковий гранатомет, а пізніше – підствольний гранатомет", - йдеться у зведенні.

Водночас на всіх інших ділянках лінії розмежування ситуація залишається спокійною.

Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю українських воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 17 грудня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, один військовий був поранений.

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Автор: Юлія Петриченко