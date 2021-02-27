У штабі операції Об’єднаних сил припускають, що суттєве збільшення прицільних обстрілів опорних пунктів Збройних сил України може означати здійснення ротації в російсько-окупаційних військах.

З початку доби ворог п’ять разів відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил, один український боєць отримав поранення внаслідок підриву на міні.

Читайте такожСитуація на Донбасі загострилася: за добу – 11 поранених бійцівПро це повідомляється у вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00.

«Збройні формування Російської Федерації продовжують провокувати Збройні сили України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. Станом на 17 годину 27 лютого противник п'ять разів обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з різних видів зброї», - зазначається у зведенні.

Так, в районах населених пунктів Зайцеве, Південне та Водяне, що поблизу Донецька, російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли в напрямку українських позицій зі стрілецької зброї.

Поблизу Пищевика противник відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в передмісті Мар’їнки – зі снайперської зброї.

«Для збройних формувань Російської Федерації вже стало звичною практикою відкривати вогонь одночасно запитуючи тишу, посилаючись на здійснення обстрілу з боку наших захисників. Суттєве збільшення прицільних обстрілів, ймовірно, може означати здійснення ротації в російсько-окупаційних військах на тимчасово окупованих територіях України», - припустили у штабі.

Також повідомляється, що неподалік населеного пункту Луганське внаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) отримав осколкові поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників місії ОБСЄ.

Також окупанти продовжують блокувати КПВВ. Патруль СММ ОБСЄ, обстежуючи район поблизу КПВВ «Щастя» та «Золоте», констатував, що відповідні блокпости збройних формувань були закритими для проходу громадян.

Українські воїни і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, наголосили у штабі.

Загострення на Донбасі

На Донбасі 26 лютого окупанти 14 разівпорушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів 7 військовослужбовців Збройних сил України отримали осколкові поранення, троє воїнів — бойові травмування. Ще один боєць підірвався на міні.

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Автор: Вікторія Токарєва