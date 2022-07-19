Українські військові влучили снарядом у вогнище, на якому російські окупанти готували їжу.
Відео поширили у соцмережах.
На кадрах оператор показує на камеру запалену буржуйку і скаржиться, що по їхніх позиціях прилетів касетний снаряд біля вогнища.
Після того, як окупант підійшов ближче до снаряда, на нього з неба впав іще один снаряд.
Війна в Україні: актуальні дані
Ворог продовжив обстріли сходу України, завдаючи ракетних ударів по інших українських регіонах.
Російська армія пішла у наступ на Слов'янському напрямку. Всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили.
На думку експертів з Інституту вивчення війни, на поточному етапі війни Росія зосередиться на захопленні Сіверська та Бахмута, не віддаючи пріоритет захопленню Слов'янська.
А ось британські розвідники вважають, що росіяни стикаються з нестачею особового складу і розриваються між наступом на Донбасі та обороною окупованої Херсонської області.
У боях ЗСУ знищили вже 38 550 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.