Росіянин поскаржився, що по їхніх позиціях прилетів касетний снаряд біля вогнища.

Українські військові влучили снарядом у вогнище, на якому російські окупанти готували їжу.

Відео поширили у соцмережах.

На кадрах оператор показує на камеру запалену буржуйку і скаржиться, що по їхніх позиціях прилетів касетний снаряд біля вогнища.

Після того, як окупант підійшов ближче до снаряда, на нього з неба впав іще один снаряд.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог продовжив обстріли сходу України, завдаючи ракетних ударів по інших українських регіонах.

Російська армія пішла у наступ на Слов'янському напрямку. Всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, на поточному етапі війни Росія зосередиться на захопленні Сіверська та Бахмута, не віддаючи пріоритет захопленню Слов'янська.

А ось британські розвідники вважають, що росіяни стикаються з нестачею особового складу і розриваються між наступом на Донбасі та обороною окупованої Херсонської області.

У боях ЗСУ знищили вже 38 550 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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