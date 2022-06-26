На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України ЗСУ як і раніше використовують озброєння, що залишилося з часів СРСР.
Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі. Разом з тим він зазначив, що в України є необхідність в більш далекобійній зброї.
"У найперші тижні війни був значний і, я думаю, правильний акцент на тому, щоб Україна отримувала системи, на яких її військові були навчені, знали, як їх використовувати, вже мали їх на озброєнні – колишнє радянське обладнання. У цьому як і раніше є необхідність. Я маю на увазі, що вони досі використовують ці системи", – розповів Кірбі.
За його словами, США готові надати Україні інші західні або американські системи, однак для цього необхідно вивести з бойових дій частину українських військових, щоб навчити їх користуванню зброєю нового зразка.
"Ми хочемо переконатися, що дотримуємося тут правильного балансу: що вони отримують системи, до яких вони звикли, а також системи, які їм потрібні, без зайвого зниження їх бойової готовності в польових умовах", – пояснив Кірбі.
Війна в Україні та позиція Джонсона:
25 червня 2022 року прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що питання підтримки України серед принципових питань, які б він розглядав як причину ймовірної відставки.
Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив побоювання, що Україна може зіткнутися з тиском з метою укладення мирної угоди з Росією, яка не відповідає її інтересам, через економічні наслідки війни в Європі.
Джонсон сказав, що наслідки того, що президент Росії Володимир Путін зможе домогтися свого в Україні, будуть небезпечні для міжнародної безпеки та стануть "довгостроковою економічною катастрофою".
26 червня з'явилася інформація про те, що Джонсон має намір організувати зустріч Зеленського з королевою Єлизаветою II.
26 червня з'явилася інформація про те, що Британський прем'єр Борис Джонсон заявив про те, що має намір закликати Францію і Німеччину надати більше військової підтримки Україна.
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