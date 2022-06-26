США готові надати Україні західні або американські системи, однак для цього необхідно вивести із зони бойових дій частину українських військових, щоб навчити їх користуватися зброєю нового зразка.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України ЗСУ як і раніше використовують озброєння, що залишилося з часів СРСР.

Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі. Разом з тим він зазначив, що в України є необхідність в більш далекобійній зброї.

"У найперші тижні війни був значний і, я думаю, правильний акцент на тому, щоб Україна отримувала системи, на яких її військові були навчені, знали, як їх використовувати, вже мали їх на озброєнні – колишнє радянське обладнання. У цьому як і раніше є необхідність. Я маю на увазі, що вони досі використовують ці системи", – розповів Кірбі.

За його словами, США готові надати Україні інші західні або американські системи, однак для цього необхідно вивести з бойових дій частину українських військових, щоб навчити їх користуванню зброєю нового зразка.

"Ми хочемо переконатися, що дотримуємося тут правильного балансу: що вони отримують системи, до яких вони звикли, а також системи, які їм потрібні, без зайвого зниження їх бойової готовності в польових умовах", – пояснив Кірбі.

Війна в Україні та позиція Джонсона:

25 червня 2022 року прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що питання підтримки України серед принципових питань, які б він розглядав як причину ймовірної відставки.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив побоювання, що Україна може зіткнутися з тиском з метою укладення мирної угоди з Росією, яка не відповідає її інтересам, через економічні наслідки війни в Європі.

Джонсон сказав, що наслідки того, що президент Росії Володимир Путін зможе домогтися свого в Україні, будуть небезпечні для міжнародної безпеки та стануть "довгостроковою економічною катастрофою".

26 червня з'явилася інформація про те, що Джонсон має намір організувати зустріч Зеленського з королевою Єлизаветою II.

26 червня з'явилася інформація про те, що Британський прем'єр Борис Джонсон заявив про те, що має намір закликати Францію і Німеччину надати більше військової підтримки Україна.

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