Як зазначається, це точно не рідкісні випадки, а ціла система.

Відео з вбивством українських військовополонених окупантами у грудні в районі Роботиного Запорізької області є справжнім.

Про це заявив в інтерв’ю "Телеграфу" керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов. За його словами, наразі є кілька десятків підтверджених фактів страти наших захисників.

"Оприлюднене відео не фейк, було розстріляно наших військовослужбовців. Це приклад воєнного злочину окупантів, який, на жаль, досить поширений у росіян", — наголосив посадовець

Відео дня

За його словами, дані всіх жертв уже встановлено. У прокуратури є підстави вважати, що розстріл здійснили солдати 76-ї так званої "псковської" дивізії. Бєлоусов зазначив, що відповідна інформація наразі перевіряється. Крім того, збираються дані щодо кількості страт українських військовополонених росіянами та тих, хто зазнав тортур.

"Це точно не рідкісні випадки, це система. Є кілька десятків підтверджених фактів страти військовополонених. У принципі, злочини щодо військовополонених вже формуються в окремий напрямок. Катування, жорстоке поводження — найпоширеніший злочин", — розповідає керівник департаменту.

Він нагадав і про відео того, як окупанти в Запорізькій області використовують українських військовополонених як "живий щит". Бєлоусов додав, що це окремий воєнний злочин, який демонструє "рівень культури нашого ворога".

Розстріл окупантами українських військових

У березні 2022 року у мережі з'явилося відео розстрілу беззбройного українського військового, який потрапив у полон до окупантів.

У липні пропагандисти РФ виклали в соцмережах кадри жорстокого вбивства українського військовополоненого - окупант йому відрізав геніталії канцелярським ножем. Потім захисника України убили пострілом у голову.

У жовтні армія РФ вчинила черговий злочин. Загарбники розстріляли групу полонених Нацгвардійців на Токмацькому напрямку. Їм звʼязали руки за спиною, а потім вбили.

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