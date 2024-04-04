Військовий експерт Олег Катков зазначив, що попри втрати, Росії вдалося відновити кількість Су-34 та Су-35.

Незважаючи на втрати, росіяни змогли залишити кількість своїх бомбардувальників Су-34 та Су-35 на рівні 2021 року. Про це заявив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков в ефірі телеканалу "Еспресо".

Таким чином він відреагував на заяву української розвідки щодо того, скільки бомбардувальників має на озброєнні РФ.

"Ці цифри говорять про те, що ворог у цих літаках відновив ті втрати, які були завдані Су-34, у кількості трохи більше сотні одиниць. Стосовно Су-35 така сама кількість", - наголосив Катков.

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Також посилаючись на авторитетне джерело The Military Balance військовий експерт зауважив, що актуальна цифра аналогічна до кількості у 2021 році.

"У цьому випадку важливо лише констатувати, що, попри ті втрати, які були завдані у цих літаках Російська Федерація та її військово-промисловий комплекс зміг тримати таку кількість навіть на тому самому рівні. Тобто нічого нового не буде, нічого кращого, нічого гіршого, якщо не рахувати, звісно, розширення номенклатури боєприпасів, які використовують так звані повітряно-космічні сили Російської Федерації. Мова йде про комплект МПК (модуль планерування і корекції - УНІАН), що дозволяє використовувати авіацію без заходження у зону дії усіх зенітно-ракетних комплексів, окрім Patriot фактично", - підкреслив Катков.

Що цьому передувало

Раніше у розвідці назвали цифри щодо кількості бомбардувальників Су-34 та Су-35, які на озброєнні має РФ. В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що станом на березень в Росії було приблизно 100 винищувачів Су-35 та понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Також речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що російські Су-35 і Су-34 запускають по Україні оновлені авіабомби. За його словами, авіабомби є потужнішими, ніж ракети.

"Наприклад, для знищення мосту інколи ракети недостатньо, а бомба може нести в собі значно більше заряду, вона більш потужна. Це фугасна авіаційна бомба масою у 250 кілограмів. До неї були прироблені певні засоби керування, які її зробили у певному розумінні ракетою. Там була ціла система для того, аби ця бомба могла подолати більший маршрут, ніж звичайна. Звісно, що вони випробовують і такі шляхи ведення війни", - пояснив він.

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