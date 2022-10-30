Сім'я окупанта зазначила, що він сам рвався у бій.

У Волгограді (РФ) поховали першого ліквідованого в Україні "мобіка" Сергія Горбунова. Він називав себе "патріотом", але "за батьківщину" повоював всього три дня.

Про це повідомив засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

Церемонія прощання із загарбником відбулася у Волгограді 28 жовтня. Як зазначають росЗМІ, після закінчення школи Горбунов проходив строкову службу у 2007-2008 роках у 429 МСП. Можливо, він був учасником російського вторгнення в Грузію у 2008 році.

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До 2015 року працював на "заводі імені Петрова", потім працював на Форте Груп. Був одружений, виховував сина.

У вересні його призвали за частковою мобілізацією, а через кілька тижнів відправили в Україну. Його ліквідували за 3 дні.

"Він там три дні всього пробув. Був у резерві – ще до оголошення мобілізації ходив у військкомат. Форму йому там, все видали. А коли мобілізація почалася, їх у першу чергу забрали", – бідкаються родичі окупанта.

За версією дружини окупанта, він потрапив на фронт 16 жовтня і провів там тиждень. Перед відправкою на війну Горбунов опублікував фото сина, назвавши себе "патріотом" і заявивши, що йде на війну "боротися за свою батьківщину".

11 жовтня окупант показав фото армійського речового мішка і написав: "Ось і все. Всім удачі. Побачимося ще".

24 жовтня окупанта ліквідували. Його поховали 28 жовтня як першого "мобіка", якого "мінуснули" українські воїни.

Мобілізація в Росії

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізація на війну в Україні. Всупереч твердженням про те, що мобілізувати будуть "запасників", повістки отримували хто завгодно, включаючи осіб без бойового досвіду та осіб з інвалідністю. У віддалених населених пунктах РФ забирали все чоловіче населення певної вікової категорії.

РФ почала відправляти мобілізованих на фронт вже на початку жовтня. До середини місяця з'явилися офіційні повідомлення про смерті серед новобранців.

Крім проблем з навчанням, якого, за словами "мобіків, які потрапили в полон, не було, новобранцям також не вистачало форми, спальних місць і навіть вбиралень.

28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про закінчення часткової мобілізації і відзвітував перед російським диктатором Володимиром Путіним про її підсумки. За його словами, через місяць і 1 тиждень після оголошення мобілізації були мобілізовані 300 тисяч осіб. З них 1300 – співробітники органів виконавчої влади. 82 тисячі призваних в рамках часткової мобілізації вже направлені на фронт.

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