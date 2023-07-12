Путін сильно прорахувався, коли атакував Україну, чекаючи пасивної реакції Заходу, вважають у Білому домі.

Президент Росії Володимир Путін зробив "погану ставку", коли почав повномасштабне вторгнення в Україну, розраховуючи на роз'єднаність Заходу. Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван в кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі, пише Newsweek.

За його словами, пообіцявши Україні членство в НАТО, Захід "послав сильний сигнал єдності" Кремлю, який все ще сподівається на тріщини в західній підтримці України.

"Президент Путін робив ставку на те, що єдність НАТО впаде, що альянс зачахне, що розбіжності будуть розкрито. І це була погана ставка за 505 днів війни. І ми віримо, що це буде як і раніше залишатися поганою ставкою", – сказав Салліван.

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Видання зазначає, що на саміті Україні підтвердили майбутнє членство в НАТО; також було досягнуто важливмх двосторонніх угод з безпеки між Україною і США, Великобританією, Німеччиною і Францією.

"Єдність не означає, що всі союзники бачать всі проблеми однаково. Це означає, що ми можемо зібратися разом з дещо різними тактичними перспективами, щоб об'єднатися в загальному стратегічному баченні і стратегічних підходах", – заявив Салліван.

Саміт НАТО у Вільнюсі - що запропонували Україні

Напередодні ввечері було озвучено позицію країн НАТО щодо перспектив членства України в Альянсі. Вони погодилися скасувати ПДЧ як необхідний етап на шляху до членства для України. Однак запрошення вступити в НАТО Київ отримає, коли на це погодяться всі учасники альянсу і коли буде виконано всі умови.

В МЗС України відзначили, що в НАТО не озвучили, які ж умови належить виконати Україні, незрозуміло навіть, хто буде ці умови озвучувати.

Пізніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має здобути перемогу у війні проти Росії, інакше питання членства в Альянсі втратить актуальність. Чи є це тією самою умовою, поки не зрозуміло.

Також очікується, що під кінець саміту будуть узгоджені гарантії безпеки для України з боку кількох країн НАТО.

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