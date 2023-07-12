Президент уточнив, що до документу щодо гарантій безпеки для України згодом зможуть приєднатися інші країни-партнери.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що новий документ щодо гарантій безпеки для України, який сьогодні можуть погодити країни Великої сімки, зможе змінити ситуацію й стане конкретним сигналом як для України, так і для Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом після їхньої двосторонньої зустрічі у Вільнюсі.

"Я не вважаю Будапештський меморандум гарантіями безпеки. Я не розумію ніякої відповідальності у ньому та не бачу конкретики, окрім того, що Україна була із цим документом і залишилася на самоті", - сказав він.

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Водночас, Зеленський зауважив, що нові гарантії безпеки діятимуть, поки Україна не вступить до НАТО, адже саме членство в Альянсі є найкращою гарантією безпеки.

"Це зрозуміло. Бо ми не бачимо… країн, які є членами НАТО і які сьогодні у війні, які страждають, які помирають, які захищають свої держави. Тому для нас найкращі гарантії - НАТО, а на шляху до цього ми хотіли б мати чіткі гарантії…", - додав він.

Глава держави підкреслив, що цього разу Україна хоче мати з країнами-гарантами відповідний офіційний документ, щоб ця допомога базувалася не тільки на відносинах між державами, а була "виписаною і дуже конкретною".

За словами Зеленського, наразі Україна не має юридичних гарантій безпеки від партнерів.

"Це може стати першим юридичним документом, який символізує, що у нас є така "парасолька" гарантій безпеки. А потім вже Україна матиме документи з кожною з держав-гарантів безпеки і там будуть усі ті речі, які ми сьогодні вже маємо і яких нам не вистачає", - пояснив він.

Президент уточнив, що до документу щодо гарантій безпеки для України, який сьогодні можуть ухвалити країни "Великої сімки", згодом зможуть приєднатися інші країни-партнери.

Зокрема, він сьогодні вже почав обговорювати цю тему із іншими країнами, які не є членами G7, але планують доєднатися до документу про гарантії.

Крім того, Зеленський також заявив, що він не планує шукати аргументи для президента США Джозефа Байдена щодо того, чому Україна має бути членом НАТО.

"Я вважаю, що ці аргументи повинні бути взаємними, бо йдеться про безпеку сходу Європи та східного флангу НАТО. Ми потрібні НАТО не менше, аніж навпаки… Я впевнений, що після війни Україна буде в НАТО", - додав він.

Саміт НАТО - результати

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що вважає результати саміту НАТО у Вільнюсі "гарними". Однак, на його думку, вони були б "ідеальними", якби Україна отримала запрошення до Альянсу.

Водночас, президент наголосив, що сьогодні Україна побачила конкретні пункти, які наближають її до НАТО. Зокрема, за його словами, на саміті НАТО нарешті "впевнено прозвучало", що Україна буде членом НАТО за певних умов.

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