Йдеться про небезпечні електронні листи з темою "СПИСОК посилань на інтерактивні карти".

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України попереджають про нову кібератаку: в зоні ризику - медіа України.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Держспецзв'язку.

"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку, попереджає про масове розсилання небезпечних електронних листів із темою "СПИСОК посилань на інтерактивні карти". Розсилання здійснюються, зокрема серед медійних організацій України (радіостанції, газети, новинні агенції тощо)", - наголосили у Службі.

Встановлено понад 500 електронних адрес отримувачів.

"Електронні листи містять додаток у вигляді документу "СПИСОК посилань на інтерактивні карти.docx", відкриття якого може призвести до завантаження шкідливої програми CrescentImp", - пояснили у Держспецзв'язку.

Фахівці попереджають, що зловмисники все частіше вдаються до розсилань електронних листів зі скомпрометованих електронних адрес державних органів.

У Службі закликали у випадку, якщо ви стали жертвою кібератаки, терміново інформувати команду CERT-UA.

"Активність відстежується за ідентифікатором UAC-0113 (із середнім рівнем впевненості асоційовано з групою Sandworm). Нагадаємо, ця група була причетна до організації масштабної атаки на енергетичний сектор України у квітні цього року", - зауважується у повідомленні.

Нагадаємо, хакери РФ здійснили атаку на сайти українських телеком-операторів, однак DDoS-атака фактично не вплинула ані на роботу компаній, ані на надання ними послуг.

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