Протягом доби ворог здійснив декілька ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі у Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській і Миколаївській областях.

Протягом поточної доби ворог здійснив кілька авіаударів по чотирьох областях - Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській і Миколаївській, загинули двоє людей.

Про це повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Володимир Демчук в ефірі інформаційного телемарафону.

"З 6:00 ворог здійснив декілька ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів в Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській і Миколаївській областях. Зокрема, здійснено три авіаудари в місті Дніпро. Внаслідок цього пошкоджені цивільні об’єкти, один зруйновано. Загинула одна особа, ще одна постраждала. Ліквідовано пожежу на фабриці взуття. У Луцьку внаслідок авіаудару загинула одна особа, постраждали п’ять. В Івано-Франківську внаслідок авіаудару постраждали п’ять осіб", - сказав він.

Демчук додав, що силами ДСНС протягом дня у Житомирській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях продовжувались рятувальні роботи і розбирання завалів.

Також, за його словами, за допомогою ДСНС протягом доби з міст евакуйовані близько 3 тис. осіб.

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