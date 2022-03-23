Під час бою він переїхав танком командира, який стояв поруч, пошкодивши йому обидві ноги.

В районі Макарова Київської області російський окупант на танку переїхав свого командира, полковника Юрія Медведєва, звинувативши в загибелі половини товаришів по службі.

Про це на сторінці в соцмережі повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

За даними журналіста, дві БТГр 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта) окупантів в ході бойових дій в районі Макарова з більш ніж 1500 військовослужбовців, втратили близько 50% особового складу, багато солдатів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Військовослужбовець танкового батальйону 37 окремої мотострілецької бригади звинуватив у загибелі товаришів по службі командира бригади полковника Медведєва Юрія. Вибравши зручний момент, під час бою, переїхав танком командира, що стояв поруч, пошкодивши йому обидві ноги", - повідомив Цимбалюк.

В даний час полковник Медведєв знаходиться в лікарні на території Білорусі, в очікуванні грошової компенсації за бойове поранення отримане в ході виконання "спеціальної військової операції із захисту Донбасу".

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