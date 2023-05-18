За відмову погрожують штрафами та мобілізацією.

Російські війська у тимчасово окупованому Криму змушують ветеранів війни в Афганістані брати участь у показових тренуваннях.

Як інформує Центр нацспротиву, за відмову вони погрожують штрафами й армією.

"Окупанти в тимчасово окупованому Криму примусово проводять тренування серед воїнів ветеранів війни в Афганістані. Тим хто відмовлявся - погрожували надуманими штрафами та мобілізацією", - пише відомство.

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Зазначається, що росіяни намагаються створити неформальні псевдодобровольчі загони оборони на випадок контрнаступу Збройних сил України. Проте, місцеві жителі упираються окупантам і не хочуть брати участь у вишколах. При цьому, за даними ЦНС, такі загони будуть лише "на папері".

ЗСУ готуються до звільнення Криму

Президент Володимир Зеленський заявляв, що деокупація півострова є одним із завдань весняно-літньої кампанії ЗСУ. Останнім часом у Криму почастішали вибухи. Там згоріло кілька величезних резервуарів з паливом для військових кораблів.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов переконаний, що події в Криму під час звільнення від російських окупантів будуть відбуватися аналогічно з тими, що й на інших окупованих територіях: проросійський контингенту одразу ж виїде.

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