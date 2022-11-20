Росія намагається підбурити українців до антиурядових протестів через відключення світла.

Наразі Кремль поставив дві мети ударами по критичній інфраструктурі, що повинні у всіх сенсах зменшити обороноздатність України, розповів в ефірі національного телемарафону політолог Володимир Фесенко.

За його словами, зокрема, йдеться про розхитування протестних настроїв серед українців, нібито обурених відключенням світла.

Фесенко вважає, що під ударом ворожої ІПСО опиняться насамперед великі міста з російськомовним населенням. Наприклад, Одеса.

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"Не тільки через телеграм-канали. Можуть працювати і "агенти впливу". Можуть бути люди, які свідомо і цілеспрямовано, або просто виходячи зі своїх настроїв, але працюють саме в цілях такої кампанії. Розповсюджують чутки і настрої", - зауважив Фесенко.

Ще однією метою Росії Фесенко назвав провокування чергової хвилі біженців.

"Є ще одна мета - спровокувати велику хвилю нової міграції - біженців з України до Євросоюзу, щоб збурити європейців, щоб підштовхнути країни ЄС до "швидкого миру" на російських умовах. Це багатоцільова кампанія", - сказав політолог.

Масований удар Росії по Україні 15 листопада

15 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти випустили по Україні понад 90 ракет, 73 з них збила ППО. Також збито 10 "шахідів".

Зокрема, у столиці збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання у три житлові будинки, одна людина загинула.

Через масовану ракетну атаку уражено близько 15 енергетичних об’єктів в різних областях. Відключено понад 7 млн абонентів у 17 областях та Києві.

Енергетики розпочали екстрені відключення світла майже по всій Україні. В Офісі президента ситуацію назвали "критичною".

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що це наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни. За його словами, ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких країн-сусідів.

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