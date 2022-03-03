Корабель був небоєздатним, з демонтованою зброєю і стояв у порту на ремонті.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявляє, що в перший день війни у Миколаєві затопили флагман українського флоту "Гетьман Сагайдачний".

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Це сталося ще у перший день війни, 24 лютого. Корабель був небоєздатним, з демонтованою зброєю та стояв у порту на ремонті. Після перемоги піднімемо", - розповів Гончаренко.

Інформацію також підтвердив голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Фрегат знаходився в порту Миколаєва, проходив ремонтні роботи і був затоплений екіпажем, щоб уникнути ризику потрапляння в руки російської армії.

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