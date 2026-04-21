Україна буде з грошима: у ЄС розповіли, коли надійде перший транш з €90 мільярдів кредиту

У 2026 році Євросоюз планує надати 45 млрд євро з кредитного пакета.

Україна може отримати перший транш з 90-мільярдного кредиту від Європейського Союзу наприкінці травня або на початку червня, пише Reuters.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що до виділення першого траншу Україну продовжать фінансувати інші міжнародні донори.

У виданні нагадали, що торік ЄС погодив кредит на 90 млрд євро на 2026–2027 років, однак його блокував угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан. Після виборів в Угорщині 12 квітня він втратив політичні позиції, а лідер переможної партії Петер Мадяр заявив, що більше не блокуватиме європейське фінансування для Києва.

Домбровскіс зазначив, що певні зрушення можливі, поки Орбан ще перебуває на посаді, проте він не хоче висловлювати надмірний оптимізм, враховуючи численні затримки.

"Якщо це станеться цього тижня – це буде дуже добре. Якщо ні – доведеться чекати нового прем’єра. У будь-якому разі, я вважаю, що ми зможемо розблокувати ситуацію", – додав єврокомісар.

Він уточнив, що 45 млрд євро з пакета планується надати у 2026 році і ще 45 млрд – у 2027-му. Із цієї суми 28 млрд євро передбачено на військові потреби, а 17 млрд – на фінансування державного бюджету. Виплати залежатимуть від продовження реформ в Україні та адаптації її законодавства до норм ЄС у межах руху до членства.

Зазначається, що кредит ЄС покриває приблизно дві третини фінансових потреб України на 2026–2027 роки. Решту, за очікуваннями Єврокомісії, мають надати інші партнери – зокрема Канада, Японія, Велика Британія, Норвегія та інші країни.

Євросоюз також має узгодити з міжнародними партнерами фінансування решти третини потреб, яка виходить за межі кредиту на 2027 рік.

Кредит ЄС на 90 мільярдів євро для України – головні новини

Посли країн ЄС 22 квітня розглянуть поправку до регламенту про багаторічну фінансову рамку (MFF) блоку. Ухвалення поправки необхідний крок для виділення Україні 90 мільярдів євро кредитних коштів.

Повідомляється, що наразі позиція угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана щодо фінансування України змінилася. Тож вето Угорщини може бути скасоване вже 22 квітня.

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна Олег Гетьман розповів, що завдяки голосуванню народних депутатів за необхідні законопроєкти Україна найближчим часом отримає 4 млрд євро за програмою Ukraine Facility, далі – наступний транш МВФ, що дозолить протриматися до того часу, поки надійдуть гроші з 90 млрд євро від ЄС.

