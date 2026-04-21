Символ безпечного повернення додому: польська лелека обрала жити в Україні (фото)

Після семи подорожей до Африки відомий птах неочікувано змінив прописку та вже знайшов собі пару в українському селі.

Польська лелека, на ім'я Збися, за мандрівками якої стежили європейські орнітологи, неочікувано змінила маршрут. Замість повернення додому, вона обрала для життя Хмельниччину. Про це повідомив Центр природничої інформації Польщі на своїй сторінці у Facebook.

Як з’ясувалося, іноземні фахівці зафіксували зупинку за допомогою GPS-трекера та попросили українських активістів перевірити стан мандрівниці. Дослідники, які виїхали на місце, підтвердили: зі Збисею все гаразд. Вона не просто зупинилася на перепочинок, а повноцінно оселилася в селі Довжки, Хмельницької області.

Для наукової спільноти така зміна "прописки" стала справжнім сюрпризом, адже зазвичай ці птахи консервативні у виборі місць для гніздування.

"Такого повороту подій я зовсім не очікував. Наша Збися прилетіла в околиці Рівного дев'ять днів тому. Оскільки під час усієї мандрівки з Африки вона регулярно робила зупинки, я думав, що так буде і цього разу. Тим часом птах перебуває посеред населеного пункту, а на наближенні карти видно гніздо на лінії електропередач", – ділиться емоціями засновник Центру природничої інформації Марцін Слівінський.

За словами керівника, Збися – досвідчена мандрівниця, яка здійснює вже сьому міграцію з передавачем. Її окільцювали ще дорослою у районі Ольшанки. Відтоді вона щороку обирала нові місця, проте жодного разу не залишалася в Україні на сезон розмноження.

"Минулого року в неї не було пташенят... Я думав, що цього разу Збися повернеться і почне розмножуватися в одному з відомих їй гнізд. Тим часом все вказує на те, що ми маємо міжнародну пару, яка, ймовірно, буде виховувати молодняк в Україні", – написав польський фахівець.

Орнітологи додають, що у Польщі лелека вважається символом безпечного повернення додому. Те, що птах обрав Україну саме зараз, науковці називають добрим знаком для обох народів.

Українські лелеки

Раніше УНІАН писав, що у Національному природному парку "Пирятинський", що на Полтавщині у відомих лелек Одарки та Грицика вже з’явилося четверте яйце. Пара очікує на пташенят.

За словами дослідниці, Іри Саражинської, з 17 квітня розпочалося насиджування кладки з трьох яєць. З того часу лелеки висиджують яйця по черзі.

