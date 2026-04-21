Смартфон почне 'літати': експерти радять робити цю просту річ раз на тиждень

Зазначається, що цей ритуал допоможе очистити пам'ять і позбутися системних збоїв без допомоги майстрів.

Навіть найсучасніші смартфони потребують регулярного "відпочинку", щоб зберігати швидкість роботи та уникати системних помилок. Як пише Gandul.ro, постійна робота пристрою у фоновому режимі виснажує його ресурси так само, як відсутність сну виснажує людину.

Чому телефон починає "гальмувати"

Оскільки смартфон – це розумний пристрій, його операційна система безперервно виконує безліч завдань. З часом, якщо не давати системі спокою, "можуть виникати дрібні помилки, збої додатків або скорочений час відгуку системи", зазначають експерти видання. Але розв'язати цю проблему можна за лічені секунди.

Як йдеться у публікації, перезавантаження мобільного дозволяє:

завантажити всі внутрішні процеси;

скинути ті завдання, що "зламалися";

звільнити оперативну пам'ять від фонових додатків.

Золоте правило: як часто це робити

Хоча чітких технічних регламентів не існує, більшість виробників та фахівців радять дотримуватися графіка – один раз на тиждень. Цього цілком достатньо, щоб "пристрій підтримував продуктивність і не перевантажував".

"Правда, що в останніх моделях сам пристрій просить це зробити, щоб додати нові функції в оновлення та подібне, але в іншому випадку слід встановити нагадування про перезапуск приблизно раз на тиждень", – наголошує джерело.

Захист від кіберзлочинців

Окрім технічного "здоров’я", автор нагадує про безпеку даних. Щотижневе перезавантаження є критично важливим для захисту конфіденційної інформації.

Експерти з кібербезпеки наполягають на цій практиці, оскільки вона, оскільки вона допомагає захиститися від так званих "вразливостей нульового дня". Це загрози, які ще невідомі розробнику, але вже використовуються хакерами для шпигунства або крадіжки інформації.

Порятунок акумулятора

Експерти нагадують, що оптимально тримати заряд акумулятора в діапазоні 20–80%. Постійна зарядка до 100% прискорює старіння акумулятора, тоді як bypass-режим допомагає цього уникнути, зберігаючи живлення пристрою від мережі.

