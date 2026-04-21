NASA побачило з космосу рожеве 'серце' в Аргентині: його колір має зовсім не романтичну причину

Зовнішній вигляд озера Салінас-Лас-Барранкас може різко змінюватися залежно від пори року.

Астронавт NASA на борту Міжнародної космічної станції сфотографував Салінас-Лас-Барранкас, ніжно-рожеве солоне озеро у формі серця в Аргентині, яке з космосу виглядає як цукеркове сердечко. Однак, як пише Ecoticias, справжня сенсація полягає в тому, чому озеро має такий колір, і його походження зовсім не романтичне.

Солончак Салінас-Лас-Барранкас розташований в аргентинській провінції Буенос-Айрес і в найширшому місці простягається приблизно на 10 кілометрів. Він розташований у низькій улоговині і збирає воду під час дощу, потім висихає, залишаючи після себе яскраві соляні рівнини.

Чому вода стає рожевою?

У дуже солоній воді мікроби можуть змінювати колір поверхні, виробляючи пігменти, які варіюються від червонувато-коричневого до яскраво-рожевого, залежно від того, які організми процвітають.

Одним з найбільш відомих факторів є Dunaliella salina, одноклітинна водорість, яка переносить екстремальну солоність і може накопичувати червоні каротиноїди. Коли умови стають ще суворішими, солестійкі бактерії можуть стати більш помітними і сприяти посиленню рожевого відтінку озера.

Озеро Салінас-Лас-Барранкас неглибоке, тому його зовнішній вигляд може різко змінюватися залежно від пори року. Після сильних дощів вода розтікається по басейну, а потім сильне сонячне світло прискорює випаровування.

Цей же ритм допомагає пояснити, чому колір нестабільний. Коли в озері більше води, солоність падає, і мікробний склад може змінюватися, а коли воно швидко висихає, концентрація солі підвищується, і можуть домінувати інші організми.

Дика природа виживає

NASA зазначає, що по краях озера ростуть солестійкі рослини, утворюючи тонку зелену облямівку на тлі світлих мілин. Також у цьому районі мешкають і птахи, включаючи чилійських фламінго та жовтого кардинала, який перебуває під загрозою зникнення.

При цьому забарвлення птахів також пов'язане з хімічним складом озера – фламінго отримують свій рожевий колір від каротиноїдних пігментів у своєму раціоні.

