Скандальне затримання в Одесі: Сирський відсторонив начальників обласного та районного ТЦК

Начальнику Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ доручено провести службове розслідування.

Через затримання військовослужбовців груп оповіщення ТЦК та СП в Одесі від виконання службових обов’язків усунено начальника Одеського обласного ТЦК та СП, а також керівника Пересипського районного військкомату. Про це заявили у пресслужбі Сухопутних військ ЗС України.

"У зв’язку із затриманням працівниками Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України військовослужбовців груп оповіщення Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Збройних Силах України розпочато службове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки усунено від виконання службових обов’язків.

Крім того, начальнику Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ доручено провести службове розслідування за даним фактом.

"Наголошуємо, що будь-які порушення законодавства, перевищення службових повноважень або протиправні дії є неприпустимими та повинні отримати відповідну правову оцінку. Правоохоронним органам надається всебічне сприяння у проведенні відповідних перевірок та розслідувань", - йдеться у заяві.

Затримання працівників ТЦК в Одесі

Нагадаємо, 21 квітня в Одесі затримали, за попередніми даними, 8 працівників районного ТЦК та СП, які вимагали гроші у чоловіка. Потерпілий, що нібито має відповідні документи військового обліку, звернувся до СБУ з заявою про вимагання грошей. У соціальних мережах з'явилося відео, яке зробили очевидці затримання. За неофіційною інформацією, затримані вимагали 30 тис. доларів у людини, яку заштовхали до свого мікроавтобуса.

Згодом в Одеському обласного ТЦК та СП підтвердили затримання військовослужбовців одного з районних військкоматів та запевнили, що співпрацюють з уповноваженими правоохоронцями для з’ясування всіх деталей події. Водночас в обласному військкоматі просять не розповсюджувати неперевірену інформацію.

