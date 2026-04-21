Xiaomi випустила новий бюджетник з потужною батареєю та екраном 144 Гц (фото)

Цей смартфон багато в чому схожий на Redmi 15.

Компанія Xiaomi вивела на глобальний ринок новий бюджетний телефон від свого суббренду Poco – Poco M8s 5G. Пристрій поєднує в собі характеристики, які зазвичай зустрічаються в дорожчих моделях, пише Notebookcheck.

Новинка може похвалитися акумулятором 7000 мАг з підтримкою 33-ватної дротової зарядки та 18-ватної реверсивної. Стверджується, що заряду спокійно вистачає на два дні використання. Екран – 6,9 дюйма, з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 144 Гц.

Смартфон працює на чіпі Snapdragon 6s Gen 3 і постачається з HyperOS 2 "з коробки". Задня камера 50-мегапіксельна, є додатковий сенсор (роздільна здатність не вказана), у круглому вирізі дисплея знаходиться 8-Мп селфі-камера. Корпус сертифікований за стандартом IP64 для захисту від пилу та бризок води.

Смартфон вже надійшов у продаж у двох кольорах. Базова версія з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті коштує 189 доларів (~8300 грн). Топова конфігурація 8 ГБ + 256 ГБ оцінена в 210 доларів (~9500 грн).

Як УНІАН уже повідомляв, Xiaomi підвищує ціни та скасовує знижки на смартфони через дорогу пам'ять. З 11 квітня вартість флагмана Redmi K90 Pro Max збільшилася приблизно на 30 доларів.

Нагадаємо, 1 березня Xiaomi припинила підтримку понад 40 смартфонів. Більшість із них давно не отримували великих оновлень HypeOS, а тепер остаточно втратили й патчі безпеки.

