'Залишився без усього': Флеш показав зруйнований будинок внаслідок атаки РФ (фото)

Для знищення радника міністра оборони та його родини росіяни запустили 5 "Шахедів".

Радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнова показав руїни будинку, де він проживав з родиною, після удару по ньому російських дронів.

Він у Facebook подякував всім за підтримку та допомогу. "Ось так в одну мить я залишився без усього, що накопичував 20 років. Ні дому, ні машин, ні речей", - написав Флеш.

Радник додав, що зараз він лежить в гіпсі і, схоже, ще довго буде.

"Треба приділяти час родині, а я фізично не можу", - сказав Безкрестнов.

Він написав, що міг повірити в замах на нього особисто, у диверсію, але те, що ворог відправить 5 реактивних "Шахедів" на мирний будинок його родини, щоб "усіх убити, навіть подумати не міг".

На фото, які він розмістив у дописі, видно, що від будинку залишилися лише фрагменти стін, повністю вигоріла машина.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на понеділок, 20 квітня, росіяни намагалися вбити радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова. Про це він писав у Facebook, зазначаючи, що керований реактивний "Шахед" врізався у стіну його будинку.

При цьому показав своє фото в лікарні.

Удар по будинку Флеша

В телемарафоні Флеш розповів, що почувається "відносно добре" після спроби РФ вбити його "Шахедом". За його словами, росіяни використовували чотири реактивні "Шахеди", тобто це була така спеціальна операція з метою, мабуть, знайти його і ліквідувати. Зазначав, що два реактивні "Шахеди" були збиті по дорозі перехоплювачами Сил оборони, але два все ж таки долетіли до Києва.

Він додав, що українська сторона має підтвердження того, що безпілотник, який атакував його будинок, керувався з території Росії. Він також підтвердив, що це свідчить про те, що йдеться не про випадкове влучання, а саме про спробу окупантів його вбити.

