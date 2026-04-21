Євро продовжує бити рекорди: НБУ встановив офіційний курс валют на 22 квітня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,91 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 22 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,12 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,91 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 2 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 21 квітня - 51,89 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,08/44,13 грн/дол., а до євро - 51,88/51,93 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 21 квітня зріс на 15 копійок і становив 44,45 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 20 копійок і складав 52,45 гривні за євро. При цьому продати американську валюту можна було за курсом 43,85 гривні, а євро - за курсом 51,45 гривень за одиницю іноземної валюти.

Водночас курс долара до гривні в банках України зріс на 10 копійок і складав 44,40 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,80 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав також на 10 копійок і складав 52,40 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,50 гривні за євро.

