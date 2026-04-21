Євро продовжує бити рекорди: НБУ встановив офіційний курс валют на 22 квітня

Національний банк України встановив на середу, 22 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,12 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,91 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 2 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 21 квітня - 51,89 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,08/44,13 грн/дол., а до євро - 51,88/51,93 грн/євро. 

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 21 квітня зріс на 15 копійок і становив 44,45 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 20 копійок і складав 52,45 гривні за євро. При цьому продати американську валюту можна було за курсом 43,85 гривні, а євро - за курсом 51,45 гривень за одиницю іноземної валюти.

Водночас курс долара до гривні в банках України зріс на 10 копійок і складав 44,40 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,80 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав також на 10 копійок і складав 52,40 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,50 гривні за євро. 

