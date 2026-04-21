В одеському ТЦК підтвердили затримання своїх співробітників і зробили заяву

В Одеському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) підтвердили затримання співробітників одного з районних військкоматів.

Про це йдеться у заяві ТЦК та СП. Зазначається, що станом на зараз підтверджено факт затримання співробітників одного з районних ТЦК та СП Одеси представниками правоохоронних органів.

"Керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП забезпечується повна взаємодія з уповноваженими правоохоронцями для з’ясування всіх деталей. Наша позиція залишається незмінною: ми зацікавлені у повній прозорості та об’єктивному розслідуванні. Будь-які порушення закону в лавах ЗСУ є неприпустимими, а системне очищення структури від осіб, які дискредитують службу, є нашим пріоритетом", - наголосили у ТЦК.

Водночас керівництво обласного ТЦК закликало громадськість та медіа утримуватися від передчасних висновків та поширення неперевіреної інформації та обіцяють додаткові роз’яснення оприлюднити після отримання та уточнення офіційних даних.

"Одеський обласний ТЦК та СП працює у штатному режимі", - йдеться у заяві.

Затримання ТЦКашників у Одесі

Як писав УНІАН, сьогодні, 21 квітня, в Одесі із застосуванням зброї затримали співробітників одного з районних ТЦК та СП. За даними джерела в СБУ, за попередніми даними, представники військкомату вимагали гроші у чоловіка, який нібито має документи, які дають право на відстрочку від військової служби.

У соцмережах з'явилися відео, на яких можна побачити, як силовики затримують чоловіків у воєнному одязі. Невідомі лежать на асфальті обличчям униз на вулиці Балківській.

За неофіційною інформацією, затримані нібито вимагали щонайменше $30 тис. у чоловіка, якого заштовхали до свого мікроавтобуса. Потерпілий заздалегідь звернувся до правоохоронних органів. Попередньо, сьогодні на вулиці затримано 8 осіб.

