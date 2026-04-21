Постпред України порахував, скільки Росії потрібно 'покласти' солдатів для окупації Донеччини

Росія вдалася до шантажу на Україну здати Донеччину без бою, аби уникнути катастрофічних втрат військових.

Кремль має відправити на смерть ще півтора мільйона росіян, аби окупувати решту території Донецької області. Утім, у разі збереження повільного "равликового" темпу просування російських окупантів на фронті, для окупації усієї України Росії доведеться пожертвувати життями 122 мільйонів російських військових. Про це постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив під час засідання Ради безпеки ООН щодо підтримання миру і безпеки в Україні.

Як відзначив дипломат, Росія отримує мінімальні територіальні здобутки за рахунок надзвичайно високої людської ціни.

Він зауважив, що нині понад 20% Донецької області залишається під контролем України. Але ініціатор війни Володимир Путін вимагає від України у формі ультиматуму здати цю територію без бою.

"Це чистий шантаж. Ми говоримо про 6 тис квадратних кілометрів. Росія вимагає від України залишити одну з її найбільш укріплених та логістично розвинених оборонних ліній", - заявив Мельник.

Посол закликав не забувати, перш за все той факт, що за межами цих фортифікацій знаходяться міста і села, де живуть українці. Він наголосив:

"Як ми можемо залишити сотні тисяч цих людей напризволяще перед варварами, які несуть смерть і руйнування? Беручи до уваги нинішні - приголомшливі та жахливі - темпи російських втрат на кожен квадратний кілометр української землі, кривава арифметика стає зрозумілішою. Розрахунок дуже простий: просто помножте 6 тис на 254 загиблих солдатів на кожен квадратний кілометр. Відповідно до цієї жорстокої логіки війни, для того, аби воєнними засобами захопити усю територію Донецької області, Путіну довелося би відправити на смерть щонайменше ще півтора мільйона солдатів".

Дипломат додав, що цей підрахунок вражає.

"У практичному вимірі це фактично означало би більш ніж подвоєння поточних людських втрат Росії в цій війні - що доведе загальну кількість жертв до понад 3 мільйонів", - констатує Мельник.

У цьому зв’язку, дипломат переконаний, що така цифра була б катастрофічною навіть для Путіна, оскільки для нього цінність життя власних громадян, здається, коштує менше копійки.

Як додає Мельник, саме тому Кремль вдався до тактики ведення псевдо переговорів з намаганням добитися цієї мети через дипломатичний тиск на Україну.

Утім, дипломат підкреслює, що така тактика не спрацьовує. Мельник вважає:

"Якщо застосувати нинішній рівень російських втрат до реальної мети Путіна, яка полягає в окупації всієї території України, висновок стане майже неймовірним. Це означало б, що Росії доведеться пожертвувати понад 122 мільйонами солдатів, щоб досягти цієї мети".

Він нагадав, що нині чисельність населення Росії становить близько 140 млн людей. Це населення вже переживає різкий демографічний спад.

"Досить важко, використовуючи всю уяву, описувати очікувану втрату понад 122 мільйонів російських життів як "славну перемогу," чи не так?", - заявив риторично Мельник.

При цьому, на його думку, Росії зможе знадобитися 183 роки на повне підкорення України.

Як повідомляв УНІАН, у лютому заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що російські загарбники марять грандіозними планами з окупації українських територій. Зокрема, російські окупанти намагатимуться окупувати усю Донеччину і до кінця цього року розвинути наступ для захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, а в подальшому - і Одеси.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що російські окупаційні війська не зможуть виконати свій план із захоплення всієї території Донецької області до кінця 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: