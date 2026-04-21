Унікальна поведінка: папуга-інвалід розробив власну 'бойову техніку' і став лідером зграї

У Новій Зеландії папуга виду кеа продемонстрував, як тварини можуть компенсувати фізичні обмеження, пише Spiegel. Йдеться, що птах на ім’я Брюс, який не має верхньої частини дзьоба, став домінантним самцем своєї групи - завдяки унікальній поведінці.

Він мешкає у природоохоронному центрі Willowbank Wildlife Reserve. За даними дослідження, опублікованого в журналі Current Biology, птах зміг компенсувати свою фізичну ваду новою "бойовою технікою", що дає йому переваги у боротьбі за їжу та соціальні контакти.

Цікаво, що раніше Брюс уже привертав увагу вчених незвичайною поведінкою - наприклад, використовував камінці для догляду за собою. У новому дослідженні науковці з Університет Кентербері зосередилися на його поведінці під час конфліктів із іншими птахами. Так, через відсутність верхнього дзьоба Брюс використовує оголений нижній - завдає ним різких поштовхів. Під час атак він витягує шию або стрімко наближається до суперника, іноді навіть підбігає.

У 73% випадків така тактика змушувала опонентів одразу відступати. Ба більше, вона виявилася ефективнішою за традиційні способи боротьби, як-от удари лапами.

Абсолютний переможець

Дослідники зафіксували 227 взаємодій у групі, де було дев’ять самців і три самки. Брюс брав участь у 36 конфліктах між самцями - і виграв їх усі. Це дозволило науковцям зробити висновок, що він є альфа-самцем у своїй групі. Такий статус має і практичні переваги: птах отримує пріоритетний доступ до їжі, демонструє нижчий рівень стресу і є єдиним самцем, якого доглядають інші - що вважається ознакою соціального визнання.

За словами дослідників, цей випадок демонструє здатність тварин компенсувати фізичні обмеження завдяки поведінковим інноваціям - особливо у видів із високим рівнем інтелекту.

Водночас результати піднімають важливі питання для сфери захисту тварин: втручання людини, наприклад встановлення протезів, не завжди є необхідним або доцільним, якщо тварини можуть самостійно знаходити ефективні способи адаптації.

Нагадаємо, у Швейцарії зафіксували унікальний випадок поведінки вовка - хижак із GPS-нашийником уперше переплив Люцернське озеро, подолавши близько 1,5 кілометра крижаною водою. Йшлося за самця вовка M637, який, за даними GPS, 13 лютого 2026 року увійшов у воду поблизу Кюсснахта і дістався протилежного берега, пропливши через озеро, температура води в якому буда близько 5°C. На думку науковців, вовк свідомо обрав прямий маршрут через водойму замість обходу суходолом, що могло дозволити уникнути населених пунктів, доріг і контактів із людьми.

