Німеччина залишиться без казахстанської нафти: Москва закрутить кран, - Reuters

Російська Федерація має намір з 1 травня припинити постачання нафти з Казахстану до Німеччини трубопроводом "Дружба", повідомляє Reuters.

За даними джерел видання, скоригований графік постачання нафти вже надіслано Казахстану та Німеччині. Водночас прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що йому нічого не відомо про рішення щодо припинення експорту нафти.

"Ми спробуємо це перевірити", – сказав Пєсков журналістам під час щоденної телефонної конференції.

Експорт нафти з Казахстану до Німеччини через нафтопровід "Дружба" у 2025 році склав 2,146 млн тонн, або близько 43 000 барелів на день, що на 44% більше, ніж у 2024 році. Казахстан постачає нафту до Німеччини через північну гілку "Дружби", яка проходить через Польщу.

Казахська нафта постачається переважно на нафтопереробний завод РСК у північно-східному німецькому місті Шведт, що у 2022 році припинив купувати російську нафту. Зазначений завод разом з іншими активами російської нафтової компанії "Роснефть" були передані в довірче управління, що дало німецькому уряду контроль над ними в 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Санкції США та націоналізація німецьких активів "Роснефти"

Уряд Німеччини у вересні 2022 року взяв під свій контроль "дочок" "Роснефти" - Rosneft Deutschland GmbH (RDG) і RN Refining & Marketing GmbH. У Мінекономіки ФРН пояснили, що передали Rosneft Deutschland GmbH (RDG) і RN Refining & Marketing GmbH під держконтроль, щоб не припиняти діяльність трьох нафтопереробних заводів у Шведте, Карлсруе і Фобурге-ан-дер-Донау. Річ у тім, що постачальники важливих для НПЗ послуг і клієнти відмовлялися працювати з "Роснефтью".

Після запровадження санкцій США проти "Роснефти" у 2025 році, Німеччина, за даними ЗМІ, вивчала можливість націоналізації німецьких активів російського нафтового гіганта та подальшого продажу їх іноземному інвестору, але остаточне рішення з цього питання не було ухвалене.

Вас також можуть зацікавити новини: