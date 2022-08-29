Підготовлено два плани евакуації мирного населення у разі виникнення надзвичайної ситуації на АЕС: на мирний час та в умовах військової агресії.

У разі виникнення надзвичайної ситуації на Запорізькій атомній електростанції евакуації підлягають 69 населених пунктів Запорізької області.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

"Підготовлено два плани евакуації мирного населення у разі виникнення надзвичайної ситуації на АЕС: на мирний час та в умовах військової агресії. За підрахунками фахівців, евакуації підлягають 69 населених пунктів області", - йдеться у дописі.

Відео дня:

Зазначається, що у громадах наявні всі засоби безпеки та лікарські препарати на випадок надзвичайної ситуації. У разі аварії на атомній електростанції жителів просять уважно відстежувати інформацію та виконувати настанови.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, 25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення останньою з чотирьох повітряних ліній, через що шостий енергоблок станції відключився від енергомережі.

26 серпня два енергоблоки ЗАЕС після зупинки знову підключені до мережі і виробляють електроенергію для потреб України.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз.

Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що готовий особисто очолити місію на станції в найближчі дні, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що до групи увійшли, крім Гроссі, ще 13 експертів з переважно нейтральних країн. Зокрема, це експерти з дружніх Україні Польщі та Литви, а також представники дружніх Росії Китаю та Сербії. 29 серпня, стало відомо, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії вже в дорозі на Запорізьку АЕС, у МЗС вже озвучили подробиці.