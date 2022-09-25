Зазначається, що підрозділи Росгвардії зіграли важливу роль як у бойових діях, так і в забезпеченні безпеки на захоплених територіях України.

Оголошена Путіним часткова мобілізація в Росії може поповнити ряди не лише військових, але й Росгвардії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що підрозділи Росгвардії зіграли важливу роль як у бойових діях, так і в забезпеченні безпеки на захоплених територіях України. Наразі вони сприяють проведенню "референдумів" щодо анексії окупованих територій.

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"Ці сили призначені для виконання функцій внутрішньої безпеки, щоб забезпечити безперервність режиму Путіна. Росгвардія була особливо погано підготовлена до інтенсивних боїв, з якими вона зіткнулася в Україні", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці зазначають, що з огляду на потребу придушити зростання внутрішнього інакомислення в Росії, а також для виконання оперативних завдань в Україні Росгвардія, імовірно, перебуває під особливим навантаженням.

"Є реальна ймовірність того, що мобілізація буде використана для посилення підрозділів Росгвардії додатковими живими силами", - йдеться в повідомленні.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на Сході та Півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їх проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство. У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що зараз саме Україна утримує ініціативу на передовій.

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