Суми за дев'ять днів війни Росії проти України стали одним з найгарячіших напрямків.

У Сумах, де внаслідок обстрілів російських окупантів немає централізованого водопостачання, містяни у відра збирають талу воду.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький та опублікував відповідне відео.

Дяку тобі, погода, за підтримку! Не залишаєш місто Суми в скрутні часи без води. Йде сніг, з даху розтає вода. Ми її набираємо у відра. Березень, 2022 року", - з сумом констатував Живицький.

Суми за дев'ять днів війни Росії проти України стали одним з найгарячіших напрямків. У цьому місті, а також у інших населених пунктах області щодня точаться вуличні бої з окупантами.

Нагадаємо, наразі Сумська теплоелектроцентраль працює у штатному режимі, проте гаряче водопостачання буде відсутнім до ранку 5 березня. У Сумах відсутнє електропостачання, тепло, вода та газ внаслідок російського бомбардування.

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