Наслідки Чорнобильської аварії досі впливають на вагітність: науковець назвав цифри

Діти, які народжуються у ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, мають успадковану мутацію, зазначив Юрій Антипкін.

В Україні й досі знаходять радіонукліди (атоми з нестійкими ядрами, які спонтанно розпадаються, випускаючи іонізуюче випромінювання) в плаценті вагітних жінок. Це негативно позначається на вагітності та стані здоровʼя дітей.

Про це під час прес-конференції "40 років Чорнобильській катастрофі: наслідки, виклики, загрози" розповів Юрій Антипкін - генеральний директор ДУ "Всеукраїнський центр материнства та дитинства НАМН України", доктор медичних наук, професор, академік НАМН України.

"Ми 40 років проводимо моніторинг цих досліджень. На початку цього року в плаценті ми теж констатуємо накопичення радіонуклідів. Це насамперед стронцій та цезій 137. Ми довели, якщо в плаценті знаходить приблизно 10 бекерелей на кілограм маси, то це вже ризик не виношення вагітності і змін здоровʼя дитини, яка народилася. А ми на початку цього року констатуємо 19 бекерель на кілограм маси", – сказав Антипкін.

Він також додав, що діти, які народжуються у ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, мають успадковану мутацію.

"Чому я наводжу ці цифри – щоб пильність в нас не була втрачена. Люди повинні памʼятати, що циркуляція нуклідів досі існує в природі. Що не треба купувати продукти на стихійних ринках, треба проводити радіаційний контроль. Тому що те, що потрапляє в наш організм, зокрема вагітних жінок – це зокрема через продукти харчування", – пояснив Антипкін.

Раніше ООН публікувала дослідження, в якому виявила, що до 2050 року може втричі скоротитися кількість молодих людей - до 6,6%. Водночас демограф Олександр Гладун зазначив, що ці цифри не є остаточними. А такі довготривалі розрахунки можуть бути радше попередженням.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначив, що в Україні перевищення смертності над народжуваністю складає приблизно 250-300 тисяч людей на рік. Він зазначив, що наразі цей показник складає 0,8-0,9 дитини на одну жінку, тоді як для відтворення нації цей показник має складати 2,0-2,1 дитини.

