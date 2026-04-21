Каллас очікує на затвердження рішення про 90 млрд євро для України у найближчі 24 години

Зокрема, результати парламентських виборів в Угорщині створили новий імпульс для зрушення з місця питань, що блокувалися урядом Віктора Орбана.

В Європейському Союзі мають у найближчі 24 години остаточно затвердити кредит обсягом 90 млрд євро на період 2026-27 років для України. Про це за підсумками засідання Ради ЄС на рівні закордонних справ повідомила висока представниця Євросоюзу Кая Каллас.

Зокрема, як відзначила Каллас, Євросоюз має продовжувати надавати Україні те, що їй потрібно, аби вона могла самостійно триматися, і до того часу, поки до Путіна не прийде розуміння, що війна веде в нікуди.

"Після угорських виборів з'явився новий імпульс, і я очікую на позитивне рішення щодо позики обсягом 90 млрд євро у наступні 24 години", - наголосила Каллас.

Крім того, висока представниця ЄС додала, що сьогодні глави МЗС наполегливо закликали швидко рухатися з ухваленням 20-го пакету санкцій.

Як відомо, у середу, 22 квітня, комітет постійних країн-членів Європейського Союзу (Coreper) має схвалити затвердження рішення про 90 млрд євро для України.

Політичне погодження на рівні лідерів країн-членів ЄС надати Україні кредит на 90 млрд євро відбулося ще у грудні 2025 року. Проте, остаточне затвердження цього рішення блокувалося угорським урядом Віктора Орбана.

12 квітня в Угорщині відулися парламентські вибори, і партія чинного прем’єра Орбана "Фідес" зазнала нищівної поразки. Вибори виграла опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

У зв’язку з цим, у Євросоюзі очікують, що новий угорський уряд Петера Мадяра зніме вето з кредиту в 90 млрд євро для України.

