Угорщина та Словаччина більше не блокують рішення ЄС щодо України, – глава МЗС Чехії

Будапешт і Братислава не мають наміру перешкоджати підтримці України з боку Європейського Союзу.

Угорщина та Словаччина підтримують загальноєвропейську позицію щодо допомоги Україні, незважаючи на попередні розбіжності. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка після зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі, повідомляє Dennik N.

За його словами, на даний момент Будапешт і Братислава не виступають проти рішень Євросоюзу, спрямованих на підтримку Києва. Мацінка підкреслив, що всередині ЄС зберігається єдність з ключових питань, пов'язаних з Україною.

Міністр зазначив, що раніше Угорщина та Словаччина займали більш жорстку позицію і блокували окремі ініціативи, зокрема фінансову допомогу Україні. Однак зараз, за його словами, ситуація змінилася.

Він також висловив упевненість, що ЄС зможе продовжити реалізацію рішень щодо підтримки України, включаючи фінансові інструменти та політичну підтримку.

Блокування допомоги Україні

Раніше уряд Угорщини заявив про готовність розблокувати кредит Європейського Союзу для України у розмірі 90 мільярдів євро, однак за умови доступу до замороженого фінансування Будапешта, пише Bloomberg.

У свою чергу Словаччина також заявила про готовність підтримати кредит у розмірі 90 млрд Україні, однак має намір блокувати 20-й пакет санкцій проти Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: