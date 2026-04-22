Трамп заявив про продовження режиму припинення вогню з Іраном

Президент США Дональд Трамп поділився, що віддав наказ американським військовим продовжувати блокаду портів Ірану.

Президент США Дональд Трамп вирішив продовжити термін режиму припинення вогню з Іраном, який мав спливти в середу, 22 квітня. ПРо це він повідомив в своїй соцмережі Truth Social.

Очільник Білого дому написав, що ухвалив таке рішення на прохання фельдмаршала Асіма Муніра і прем'єр-міністра Пакистану Шахбаза Шаріфа.

"З огляду на те, що уряд Ірану серйозно розколотий, що не є несподіванкою, і на прохання фельдмаршала Асіма Муніра та прем'єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа, нас попросили призупинити вогонь в Ірані доти, доки їхні лідери та представники не зможуть запропонувати єдину пропозицію", - йдеться в повідомленні Трампа.

Відео дня

Водночас, президент США поділився, що віддав наказ американським військовим продовжувати блокаду портів Ірану, а також залишатися готовими та боєздатними.

"Тому я продовжуватиму припинення вогню доти, доки їхня пропозиція не буде подана, а обговорення не завершаться тим чи іншим чином", - додав Трамп.

Війна в Ірані: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що власні джерела повідомили The New York Times, що віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав візит до Ісламабаду (Пакистан), де мали відбутися переговори з Іраном. Причиною стала відсутність чіткої відповіді Тегерана щодо участі в діалозі. Американська сторона відклала поїздку, оскільки Іран не підтвердив готовність направити делегацію та продовжити переговорний процес. Водночас, поїздка може відбутися у разі, якщо Тегеран дасть сигнал про готовність до діалогу.

Також ми писали, що Трамп закликав іранську владу звільнити 8 жінок, яким загрожує смертна кара. Цю заяву очільник Білого дому зробив, відреагувавши на повідомлення активіста Еяла Якобі у мережі X. Примітно, що президент США звернувся до Тегерану ще до того, як планувалася зустріч делегацій США та Ірану в Пакистані. На думку американського лідера, такий жест милосердя може кардинально змінити хід майбутніх відносин між країнами.

