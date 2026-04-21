Графіки відключень 22 квітня: чи будуть вимикатимуть українцям світло в середу

В "Укренерго" попросили українців споживати ощадливо електроенергію у вечірні години.

У середу, 22 квітня, в усіх регіонах України не планується застосовувати обмеження споживання електроенергії, повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що для побутових споживачів не діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії. Так само й промислові підприємства матимуть можливість працювати без обмеження потужності.

Попри це, енергетики закликали користуватись потужними електроприладами з 11:00 до 16:00. Тобто у години найефективнішої роботи сонячних електростанцій.

Крім того, в "Укренерго" попросили українців ощадливо споживати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00.

Зазначимо, що стан енергосистеми може змінюватися. Тому у разі відсутності світла варто перевіряти актуальну інформацію на офіційних ресурсах обленерго.

Ситуація в енергетиці України - головні новини

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що повне відновлення пошкоджених внаслідок атак росіян ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 Києва до кінця року неможливе.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що певні регіони відстають від графіка підготовки до нового опалювального сезону. Серед них Зеленський виокремив Донецьку, Чернігівську, Полтавську та Кіровоградську області, а також Запоріжжя, Херсон, Львівщина та місто Київ.

За його словами, у столичної влади не вистачає розуміння щодо забезпечення всіх районів міста достатніми резервними джерелами енергії.

У свою чергу енергетичний експерт Геннадій Рябцев попередив, що новою ціллю російських атак на інфраструктуру стане система водопостачання. За його словами, росіяни розуміють, що без води великі міста опиняться у катастрофічній ситуації.

Вас також можуть зацікавити новини: