На вулиці Лондона вийде ретропоїзд 1930-х років, - The Independent

Вінтажні вагони метро 1930-х років повернуться на колії Лондону вже наступного місяця – майже через 90 років після початку їх експлуатації, пише The Independent.

Йдеться, що історичний потяг серії 1938 року, який обслуговує London Transport Museum, курсуватиме різними маршрутами лінія Пікаділлі під час травневих свят.

Зокрема, 2 травня пасажири зможуть проїхатися маршрутом до Хітроу, а 3-4 травня вагони курсуватимуть між Нортфілдс і Кокфостерс.

Відео дня

Потяги серії 1938 року стали першими в лондонському метро, де електричне обладнання було розміщене під підлогою. У поїзді немає фіксованих місць, але ціни різняться залежно від вагона: дорожчі квитки – у "золотому" вагоні спереду, дешевші – у "бронзових" вагонах у середній та задній частинах складу.

Вартість поїздки у стилі "минулої епохи" стартує від 25 фунтів для дорослих і від 15 фунтів для дітей.

У музеї зазначають, що продовження лінії Пікаділлі до Хітроу стало важливим етапом в історії міжнародних подорожей, забезпечивши доступний і надійний спосіб дістатися до аеропорту.

Відреставрований поїзд складається з чотирьох вагонів із характерними зеленими та червоними сидіннями, поручнями та світильниками у стилі ар-деко.

Модернізація історичнох залізниці

Водночас в іншій частині країни оператор West Coast Railways оголосив про затримку запуску сезону 2026 року для свого історичного парового поїзда.

Йдеться про маршрут The Jacobite, відомий завдяки ролі "Гоґвортського експреса" у фільмах про Гаррі Поттера.

Затримка пов’язана з модернізацією вагонів 1950-х років (Mark 1), які мають традиційні двері без центральної системи блокування. Компанія вже звернулася до регулятора Office of Rail and Road з проханням відновити використання цих вагонів після встановлення нової системи замикання дверей.

