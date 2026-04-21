Відкриття німецьких вчених може зупинити розвиток остеопорозу

Маловідомий рецептор може змінити підхід вчених до проблеми втрати кісткової маси.

Вчені з Лейпцизького університету виявили маловивчений рецептор, який може відкрити шлях до нового способу лікування остеопорозу – захворювання, що ослаблює кістки та підвищує ризик переломів.

Як пише ru-books.livejournal.com, рецептор, який називається GPR133, допомагає кісткам залишатися міцними, підтримуючи клітини, що будують кісткову тканину, та стримуючи клітини, які її руйнують. Це відкриття дає дослідникам багатообіцяючу надію на майбутні ліки від цієї хвороби.

"Якщо цей рецептор пошкоджений внаслідок генетичних змін, у мишей у ранньому віці спостерігаються ознаки втрати щільності кісткової тканини – аналогічні остеопорозу у людей. Використовуючи речовину AP503, яку було ідентифіковано за допомогою комп'ютерного скринінгу як стимулятор GPR133, ми змогли значно збільшити міцність кісток як у здорових, так і у мишей з остеопорозом", – розповіла про деталі Інес Лібшер, провідна науковиця дослідження з Інституту біохімії ім. Рудольфа Шенхаймера.

Що таке GPR133

GPR133 належить до маловивченої гілки рецепторів, хоча багато ліків впливають на рецептори того ж більш широкого сімейства. Це робить його цікавим кандидатом для розробки ліків.

У кістковій тканині GPR133 активується механічним напруженням і контактом між сусідніми кістковими клітинами. Іншими словами, він реагує на фізичні сигнали, які кістки відчувають під час руху та навантаження. Після активації він стимулює остеобласти – клітини, що відповідають за формування кісткової тканини, пригнічуючи при цьому остеокласти – клітини, що руйнують кісткову тканину. В результаті кісткова тканина стає міцнішою та еластичнішою.

Відзначається, що дослідження генетики людини вже пов'язували варіанти GPR133 з відмінностями в мінеральній щільності кісток і зрості, але його точна роль у кістковій тканині залишалася неясною. Нове дослідження показує, що рецептор безпосередньо бере участь у біології формування та підтримання кісткової тканини.

Відзначається, що хоча нове дослідження було проведено на мишах, його результати позиціонують GPR133 як перспективу не тільки для лікування остеопорозу, але й інших хвороб, пов'язаних з кістками.

