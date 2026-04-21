У Фінляндії відкрили один з найдовших пішохідних мостів світу (відео)

Це найвищий міст у країні, і на його відкриття завітали десятки тисяч людей.

У столиці Фінляндії Гельсінкі днями відкрили найдовший і найвищий міст у країні. Але приватні автомобілі ним користуватися не зможуть, оскільки призначений він лише для пішоходів, велосипедистів та громадського транспорту.

Міст Круунувуоренсілта з'єднує острів Коркеасаарі та житловий район Круунувуоренранту, розповідає Euronews. Його довжина становить 1 191 метр.

Завдяки новому мосту відстань з масиву Круунувуоренранту до центру Гельсінкі скоротили з 11 кілометрів до 5.

"Міст Круунувуоренсілта – це нова, унікальна та захоплююча пам'ятка Гельсінкі. Видовище, яке приваблюватиме відвідувачів з ближніх і далеких місць. Новий міст змінює наше уявлення про Гельсінкі. Він по-новому з'єднує райони Круунувуоренранта та Лааясало з більшою центральною частиною міста", – сказав Даніель Сазонов, мер Гельсінкі.

За вихідні, присвячені її відкриттю, нову споруду відвідали понад 50 000 людей. У мережі люди діляться кадрами пішохідного мосту.

