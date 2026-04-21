Зеленський повідомив, що 'Дружбу' полагодили, але є одне 'але'

Угорський прем’єр обіцяв зняти вето з кредиту Україні на 90 млрд євро.

Нафтопровід "Дружба" відновлено і готовий й надалі постачати нафту до деяких європейських країн. Україна виконала всі необхідні роботи, повідомив президент Володимир Зеленський в своєму Telegram-каналі.

"Як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба", що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування", – повідомив президент.

Водночас він зауважив, що немає гарантій того, що Росія знову не вдарить по нафтопроводу, як в січні.

"Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання", – повідомляє Зеленський.

Президент висловив сподівання, що тепер буде усунута головна перешкода для надання кредиту на суму в 90 мільярдів євро для України від Євросоюзу.

"Ми пов’язуємо із цим розблокування європейського пакета підтримки для України, який уже був схвалений Європейською радою", – глава держави.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан наклав вето на отримання Києвом 90 млрд євро безвідсоткової позики від ЄС через зупинку нафтопроводу "Дружба". Петер Мадяр, який має змінити Орбана в кріслі прем’єра після перемоги на виборах, вважає, що останній зніме вето після відновлення поставок нафти в Угорщину.

Європейські дипломати зазначають, що зараз позиція Орбана щодо фінансування України змінилася. Він може зняти вето вже 22 квітня.

