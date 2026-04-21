Затримання співробітників ТЦК в Одесі: спецпризначенці розкрили подробиці операції

Фігуранти чинили фізичний спротив правоохоронцям, тому спецпризначенці відкрили вогонь по колесах авто.

У правоохоронних органах офіційно підтвердили затримання в Одесі співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які вимагали гроші та погрожували відправити військовозобов'язаних "штурмовиками на передову" у прискореному режимі.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, у місті було нейтралізовано організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК.

За даними слідства, фігуранти вимагали гроші з людей, у разі відмови – вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх "штурмовиками на передову" у прискореному режимі.

За даними СБУ, "вибивання" грошей відбувалися прямо в службовому мультівені ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць. Співробітники спецслужби із залученням спецпризначенців затримали всіх учасників угруповання "на гарячому", коли вони викрали ще одного місцевого жителя та "вибивали" з нього гроші.

Наголошується, що під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив правоохоронцям. Тому спецпризначенці застосували зброю – відкрили вогонь по колесах авто, на якому намагалися втекти учасники угруповання. Жодна особа вогневих поранень не отримала.

Задокументовано, що зловмисники діяли за "наводкою" мешканця регіону, який проходив службу в ТЦК. Саме він підшукував потенційних жертв, дізнавався про їхнє матеріальне становище та маршрути руху. Далі фігуранти відстежували потерпілих і нападали на них прямо посеред вулиці або на автошляхах. Для рейдів використовували два службових мультівени: в одному – тримали потерпілих, а група з другої машини стежила за обстановкою навколо.

Наразі всім затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу ("вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану"). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними пресслужби Одеської обласної прокурати, затримано групу осіб, серед яких працівники ТЦК та СП, що викрали чоловіка і вимагали $30 тис.

"За процесуального керівництва Хаджибейської окружної прокуратури Одеси припинено діяльність групи осіб, яких перевіряють на причетність до викрадення людини та розбійного нападу", - уточнили в прокуратурі.

Йдеться, що потерпілого 21 квітня в Одесі викрали на вулиці Прохоровській, силоміць посадили до автобуса та возили містом. Під час незаконного утримання до нього застосовували фізичний і психологічний тиск, погрожували розправою, били та вимагали $30 тис.

За даними прокуратури, у ході спецоперації співробітники затримали п’ятьох осіб. Серед них - четверо працівників ТЦК та СП. Затриманим готується повідомлення про підозру за фактами викрадення людини та розбійного нападу, вчинених групою осіб.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, п’ятий затриманий – поліцейський.

Затримання ТЦКашників у Одесі

Нагадаємо, сьогодні в Одесі з застосування зброї на очах багатьох очевидців СБУ затримала два мікроавтобуси, в яких знаходились працівники районного ТЦК та СП.

Згодом стало відомо, що проти затриманих розпочато службове розслідування. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський усунув від виконання службових обов’язків начальника Одеського обласного ТЦК та СП, а також начальника Пересипського районного ТЦК та СП.

Вас також можуть зацікавити новини: