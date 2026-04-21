Україна відновить транспортування нафти трубопроводом 'Дружба' вже завтра, - Reuters

Першу заявку на транзит уже подала угорська нафтова компанія.

Україна відновить транспортування російської нафти трубопроводом "Дружба" вже у середу, 22 квітня. Очікується, що станеться це другій половині дня.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на неназване джерело в галузі. Зазначається, що Київ прагне отримати доступ до кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, який йому терміново необхідний.

"Початок перекачування нафти заплановано на завтра в обідню пору", – сказав співрозмовник.

За словами джерела, першу заявку на транзит уже подала угорська нафтова компанія MOL:

"MOL уже подала запити на перші обсяги, які будуть розподілені в рівних пропорціях між Угорщиною та Словаччиною".

Трубопровід "Дружба"

27 січня 2026 року російські окупаційні війська завдали цілеспрямованого удару по нафтопроводу "Дружба", яким постачалася нафта до низки країн Європи. Та атака призвела до зупинки транзиту.

Примітно, що Угорщина – одна з країн, яка досі купує російські газ і нафту – звинуватила у проблемах з постачаннями саме Україну. Росії ж Будапешт навіть не висловив протесту, наголошував очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Словаччина ж не вірила в заяви України щодо стану нафтопроводу та хотіла надіслати експертів. У березні експерти Європейського Союзу таки прибули до України для оцінки стану атакованого Росією нафтопроводу "Дружба".

21 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що пошкоджений трубопровід відремонтували. Однак немає гарантій того, що Росія знову не вдарить по нафтопроводу.

