Зв'язки з РФ вилізли боком: Данія звільнила офіцера з 43-річним стажем і техніка F-16

У Збройних силах Данії розгорівся гучний скандал. Через наявність родичів у Росії посад позбулися досвідчений офіцер із 43-річним стажем, авіатехнік винищувачів F-16 та медсестра. Про це повідомляє видання DR.

Як йдеться у матеріалі, приводом для радикальних рішень стала перевірка Служби військової розвідки. Фахівці виявили у військовослужбовців родинні зв’язки з країною агресором. Розвідка вбачає в цьому "значну і серйозну загрозу шпигунства та впливу" з боку іноземних спецслужб.

Однією з найбільш резонансних історій стало звільнення капітана Фредеріка Хансена. Офіцер, який мав доступ до секретних даних з 1982 року, п’ять разів був у зонах бойових дій та працював у штаб-квартирі НАТО, втратив роботу через дружину-росіянку.

"Це стало для мене великою несподіванкою – дуже великою. Але ще більшою несподіванкою це було для моєї дружини", – розповів Хансен.

На думку самого капітана, така ситуація є "чистою дискримінацією", адже про шлюб він повідомив розвідку ще у 2011 році. За наявними даними, після того йому тричі без проблем поновлювали допуск до держтаємниці.

Паралельно з цим кар'єра обірвалася й у 23-річного Гаральда Свендсена, який відповідав за планування польотів F-16. Його готували до роботи з новітніми F-35, проте під час співбесіди сплив факт про дядька в Москві.

"Я ніколи не думав, що мене можуть запідозрити як потенційного шпигуна або жертву російської розвідки. Я нічого не зробив", – зазначає колишній авіатехнік.

Разом із Гаральдом під звільнення потрапила і його мати, Тетяна Свендсен. Жінка працювала військовою медсестрою-анестезисткою з 2010 року та пройшла вісім міжнародних місій. Як йдеться у матеріалі, причиною став її рідний брат, який живе у РФ.

