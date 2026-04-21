'Донніленд': Україна пропонувала назвати частину Донбасу на честь Трампа, - NYT

Територію, яку переговорники охрестили "Доннілендом", могли б зробити такою, що не перебуватиме під повним контролем жодної зі сторін, йдеться в матеріалі.

Протягом останніх місяців під час переговорів щодо російсько-української війни українські чиновники нібито пропонували назвати неокуповану частину Донбасу на честь президента США Дональда Трампа – "Донніленд".

Про це з посиланням на джерела пише The New York Times. У матеріалі сказано, що схожі пропозиції лунали раніше від інших країн. До прикладу, коли у 2018 році Польща прагнула створити американську військову базу, вона запропонувала назвати її "Форт Трамп".

За словами трьох осіб, обізнаних з перемовинами, коли український переговірник вперше згадав про "Донніленд", частково жартома, це було частиною намагань переконати адміністрацію Трампа більш рішуче протистояти територіальним вимогам країни-агресорки Росії. Журналісти додали, що така пропозиція відображає глобальну реальність, в якій уряди апелюють до марнославства Трампа, аби заручитися підтримкою Америки.

"Для України ці зусилля поки що не дали результатів. Цей термін продовжують використовувати в переговорах, хоча невідомо, чи він зафіксований у будь-яких офіційних документах. Переговорники також висунули можливість того, що Рада миру Трампа відіграватиме певну роль в управлінні цією територією, хоча, за словами чотирьох осіб, обізнаних з перемовинами, ані Росія, ані Україна поки що до неї не приєдналися", – мовиться в матеріалі.

Президент України Володимир Зеленський заявив цього місяця, що очікує на візит спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа та зятя американського лідера Джареда Кушнера до України. Однак джерело, обізнане з ходом переговорів, каже, що Вашингтон чекає на достатній прогрес, який би виправдав поїздку представників Трампа. Крім того, ці особи планують здійснити ще одну поїздку до Росії.

Видання додає, що "Донніленд" був одним із способів, за допомогою якого Україна намагалася схилити Трампа на свій бік. З нашумілої зустрічі Трампа з Путіним на Алясці, Штати чітко дали зрозуміти, що можуть підтримати мирну угоду, в рамках якої Україну змусять вийти з усього Донбасу.

За оцінками українських чиновників, що зараз на підконтрольній території Донеччини та Луганщини живе близько 190 тисяч людей. Неназвані особи, наближені до переговорів, кажуть, що реальна цифра може бути вдвічі нижчою.

Україна хотіла, щоб адміністрація Трампа тиснула на Москву, аби та помʼякшила позицію. Територію, яку переговорники охрестили "Доннілендом", могли б зробити такою, що не перебуватиме під повним контролем жодної зі сторін. І це би представили як досягнення Трампа, додає видання. Стверджується, що один із українських переговірників нібито навіть створив прапор для "Донніленду" – зелено-золотого кольору – та гімн, використовуючи ChatGPT. Невідомо, чи американська сторона це бачила.

Інша пропозиція щодо майбутнього Донбасу називала післявоєнну домовленість "моделлю Монако". Як і "Донніленд", пропозиція стосувалася можливої напівавтономної міні-держави, яка отримала б вигоду від статусу офшорної економічної зони. Примітно, що фраза "модель Монако" з’являлася в проектах договорів, тоді як "Донніленд" – ні, зауважив один зі співрозмовників.

З кінця лютого переговори щодо війни зайшли в глухий кут – усе через територіальне питання. Саме в той момент увага США перемкнулася на Іран.

Війна в Україні і США

Не так давно США помʼякшили санкції проти Росії – зробили це на тлі блокування Ормузької протоки, коли світ зіткнувся з нестачею нафти. Тоді американський Мінфін дав місячну ліцензію на продаж російських енергоносіїв.

Коли термін сплив, міністр фінансів США Бессент запевняв, що у Вашингтоні не планують продовжувати дію ліцензії. Однак вже незабаром дозвіл на торгівлю нафтою продовжили.

Посол США при ООН Майк Волц заявив, що це технічне рішення, пов'язане з регулюванням поставок нафти та стабілізацією ринку після коливань цін. Розмови про те, що такі дії виглядають як підтримка Росії, Волц назвав абсурдними.

