Дизель різко подешевшав: скільки коштує пальне на АЗС у вівторок

Середня вартість дизельного пального за один день знизилася на 1,2 гривні за літр.

Середні ціни на пальне на АЗС 21 квітня продовжили падіння. Найбільше подешевшало дизельне пальне, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії "А-95".

Зазначається, що середня вартість дизельного пального знизилася на 1,2 гривні – до 88,72 гривні за літр. Преміальний та звичайний бензин марки А-95 "схудли", у середньому, на 17 та 13 копійок відповідно. Середня вартість автогаза впала на 4 копійки – до 48,95 гривні за літр.

Ціни на бензин

Найдешевше бензин марки А-95 21 квітня можна придбати у мережі Brent Oil. Середня вартість пального на АЗС мережі – 66,85 гривні за літр. Найдорожче 95-м заправляють у мережі "Рур груп" – 76,49 гривні за літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 73,00 грн/л;

"Укрнафта" – 69,90 грн/л;

SOCAR – 74,90 грн/л;

KLO – 72,70 грн/л;

OKKO – 75,90 грн/л;

WOG - 75,90 грн/л;

"БРСМ – Нафта" – 69,99 грн/л.

Ціни на дизельне пальне

Найдешевший дизель продають у мережі VostokGaz – 86,99 гривні за літр, а найдорожчий - у мережі Neflek. Середня ціна на стелах АЗС цієї мережі 91,99 гривні за літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 87,00 грн/л;

SOCAR – 90,76 грн/л;

KLO – 88,90 грн/л;

"Укрнафта" - 87,90 грн/літр;

"БРСМ-Нафта" – 87,67 грн/л;

OKKO – 89,90 грн/л;

WOG - 89,90 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевше газ продають у мережі "Кворум". Середня вартість пального на стелах АЗС тут – 46,78 грн/л. Найдорожче автогазом заправляють у мережі Motto – 52,98 гривні за літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 49,00 грн/л;

"Укрнафта" – 48,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,43 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG - 49,90 грн/л.

Ціни на бензин в Україні - останні новини

Вартість пального на АЗС протягом минулого тижня знизилися. Середні ціни на бензин марки А-95 на АЗС за період з 13 по 20 квітня впали на 42 копійки, дизель подешевшав на 60 копійок, а скраплений газ - на 5 копійок.

Засновник групи компанії Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін прогнозує, що падіння цін на бензин та дизель, найімовірніше, триватиме і протягом цього тижня, але ситуація буде залежати від ціноутворення на стелах АЗС державної компанії "Укрнафта".

