Творець Fallout: New Vegas розвіяв надії фанатів на ремастер культової RPG

Це не просто питання бажання, а серйозне технічне завдання, з яким Bethesda навряд чи впорається.

Кріс Авеллон, легендарний геймдизайнер і сценарист, який зіграв ключову роль у створенні Fallout: New Vegas, пояснив, чому Bethesda досі не випустила перевидання культової RPG. В інтерв'ю каналу TKs-Mantis Авеллон окреслив кілька проблем, які завадять створенню такого проєкту.

По-перше, у Bethesda банально немає вихідного коду. За словами Авеллона, Тодд Говард запропонував голові Obsidian $10 тисяч за весь програмний код Fallout: New Vegas, але той відмовився. І тепер Bethesda опинилася в ситуації, коли RPG доведеться збирати практично з нуля.

"Я не стверджую, що у Bethesda взагалі немає ніякого коду Fallout: New Vegas – певні частини, безумовно, збереглися. Але всі, з ким я спілкувався з цього приводу, зізналися, що не мають уявлення, як заново зібрати гру в повноцінному вигляді", – зазначив Авеллон.

По-друге, незважаючи на те, що сьогодні і Bethesda, і Obsidian належать Microsoft, їхня спільна робота зовсім не гарантована. Зі слів Авеллона випливає, що відносини між студіями залишаються досить напруженими.

"Іноді вони бачать один в одному суперників, а іноді вимагають величезні гроші за доступ до своїх асетів. Це не одна велика, щаслива сім'я [...] Може здатися, що Microsoft під силу залагодити подібні розбіжності, але особисто я не впевнений, що у них це вийде", – додав Авеллон.

При цьому геймдизайнер вважає, що Bethesda може використовувати потенційний ремастер/ремейк Fallout 3 як випробувальний полігон для подальших перевидань. Втім, навіть за наявності всіх асетів процес створення такого проєкту залишається вкрай складним.

Як приклад він навів ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion, де оригінальний рушій Gamebryo відповідає за всю ігрову логіку, а рендерингом займається Unreal Engine. Якщо ремастер Fallout: New Vegas все ж колись запустять у виробництво, Авеллон вважає, що це буде найоптимальніший підхід.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року відбулася прем'єра другого сезону "Фоллаут" – він отримав ідеальні 100% на Rotten Tomatoes. Оглядачі відзначають, що продовження зберегло фірмовий гумор і "хімію" між героями, але при цьому стало "більш похмурим, глибоким і сміливим".

Що стосується нової повноцінної частини Fallout, то фанатам доведеться запастися терпінням: Тодд Говард розповів, що Bethesda візьметься за Fallout 5 тільки після TES 6, на який не варто чекати раніше 2029 року.

