ВМС США випробовують дешеву альтернативу крилатим ракетам

Нова версія реактивної бомби повітряного базування JDAM фактично перетворюється на високоточну крилату ракету.

Військово-морські сили США провели випробування нової версії реактивної бомби повітряного базування JDAM, яка дозволяє наносити удари на значно більшій відстані при нижчій вартості порівняно з крилатими ракетами, повідомляє Business Insider.

Йдеться про модифікацію JDAM Long Range (JDAM-LR), оснащену малим турбореактивним двигуном. Під час випробувань, проведених на початку квітня біля узбережжя Каліфорнії, боєприпас запускався з винищувачів F/A-18 Super Hornet.

За даними ВМС США, в рамках двох тестів бомба продемонструвала безпечне відокремлення від літака, інтеграцію з існуючими системами та керований політ з точним наведенням на ціль на відстані близько 200 морських миль (приблизно 370 км).

На відміну від стандартних JDAM, які є керованими авіабомбами без двигуна і плавають до цілі, нова версія фактично перетворюється на високоточну крилату ракету, зазначається в публікації.

За оцінками розробника – компанії Boeing – дальність JDAM-LR може перевищувати 300 морських миль (близько 550 км) при використанні боєголовки масою 500 фунтів (~ 227 кг). У варіанті з додатковим паливним баком дальність може перевищувати 700 морських миль (близько 1200 км)

Ключовою перевагою нової системи називається вартість. Стандартні JDAM коштують десятки тисяч доларів, тоді як крилаті ракети, такі як AGM-158 JASSM, обходяться більш ніж в 1 млн доларів за одиницю, пише видання.

Представники ВМС США зазначають, що нова розробка дозволить наносити удари по цілях з безпечної відстані, поза зоною дії систем протиповітряної оборони противника.

"Ця можливість дозволяє пілотам вражати цілі з набагато безпечніших дистанцій", – заявила керівник програми високоточного озброєння Сара Ебботт.

Наступним етапом розробки стане інтеграція системи з кораблями ВМС США, що має розширити її застосування в морських операціях.

