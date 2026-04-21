Названо аеропорти світу з найкращою їжею: Європа увірвалась в ТОП-10

Поки одні пасажири приїжджають в аеропорт за хвилину до посадки, інші насолоджуються вишуканими стравами у терміналах. Оприлюднено список 10 найкращих летовищ світу з найкращою їжею та напоями, пише Euronews.

Рейтинг премії Skytrax базується на відгуках пасажирів, які оцінювали вибір закладів, якість страв та співвідношення ціни і якості.

Перше місце вкотре посів сінгапурський аеропорт - Чангі, проте до списку потрапили одразу чотири європейські локації.

5-те місце: Аеропорт Рим-Ф'юмічіно (Італія)

Найзавантаженіший аеропорт Італії підкорив серця пасажирів справжньою кухнею.

Як зазначається у публікації, там можна скуштувати страви у таких закладах як: "римська піцерія 180 Grammi, неаполітанська піцерія Rossopomodoro та відома флорентійська сендвіч-крамниця All'Antico Vinaio".

На думку туристів, це ідеальне місце для останнього ковтка Італії перед вильотом.

6-те місце: Мюнхенський аеропорт (Німеччина)

Ці ворота до Баварії пропонують близько 60 закладів на будь-який смак.

За наявними даними, пасажири в захваті від "пекарні Backstube Wünsche, пивної Airbräu або Subralott". Особливою фішкою став заклад Cloud 7, де можна вечеряти, спостерігаючи за літаками на руліжних доріжках.

8-ме місце: Лондонський аеропорт Хітроу (Велика Британія)

У Лондоні пропонують як мережевий фастфуд, так і високу кухню. Як йдеться у матеріалі, пасажири можуть відвідати "Le Café Louis Vuitton та Gordon Ramsay's Plane Food Market".

Крім того, на території фудкортів працюють справжні британські паби з крафтовим пивом.

9-те місце: Стамбульський аеропорт (Туреччина)

Турецький хаб пропонує близько 65 різних харчових концепцій.

Як зазначається у рейтингу, серед найпопулярніших точок – "Saltbae Burger, Simit Sarayı (який спеціалізується на однойменному круглому хлібі) та pide spot Pidem".

Повна картина рейтингу премії:

Сінгапур Чангі Сеул Інчхон Токіо Ханеда Нью Чітосе, Японія Рим-Ф'юмічіно Мюнхен Токіо Наріта Лондон Хітроу Стамбул Х'юстон Джордж Буш

Раніше УНІАН писав, що популярний аеропорт Іспанії закривається більше ніж на місяць. Це аеропорт Сантьяго-Росалія-де-Кастро, який є другим за завантаженістю на півночі країни.

За інформацією зьофіційних джерел, він буде закритий з 23 квітня по 27 травня 2026 року для проведення ремонтних робіт з оновлення злітно-посадкової смуги вартістю в кілька мільйонів євро.

