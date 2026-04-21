Названо аеропорти світу з найкращою їжею: Європа увірвалась в ТОП-10

Поки одні пасажири приїжджають в аеропорт за хвилину до посадки, інші насолоджуються вишуканими стравами у терміналах. Оприлюднено список 10 найкращих летовищ світу з найкращою їжею та напоями, пише  Euronews

Рейтинг премії Skytrax базується на відгуках пасажирів, які оцінювали вибір закладів, якість страв та співвідношення ціни і якості.

Перше місце вкотре посів сінгапурський аеропорт - Чангі, проте до списку потрапили одразу чотири європейські локації.

Відео дня

5-те місце: Аеропорт Рим-Ф'юмічіно (Італія)

Найзавантаженіший аеропорт Італії підкорив серця пасажирів справжньою кухнею.

Як зазначається у публікації, там можна скуштувати страви у таких закладах як: "римська піцерія 180 Grammi, неаполітанська піцерія Rossopomodoro та відома флорентійська сендвіч-крамниця All'Antico Vinaio".

На думку туристів, це ідеальне місце для останнього ковтка Італії перед вильотом.

6-те місце: Мюнхенський аеропорт (Німеччина)

Ці ворота до Баварії пропонують близько 60 закладів на будь-який смак.

За наявними даними, пасажири в захваті від "пекарні Backstube Wünsche, пивної Airbräu або Subralott". Особливою фішкою став заклад Cloud 7, де можна вечеряти, спостерігаючи за літаками на руліжних доріжках.

8-ме місце: Лондонський аеропорт Хітроу (Велика Британія)

У Лондоні пропонують як мережевий фастфуд, так і високу кухню. Як йдеться у матеріалі, пасажири можуть відвідати "Le Café Louis Vuitton та Gordon Ramsay's Plane Food Market".

Крім того, на території фудкортів працюють справжні британські паби з крафтовим пивом.

9-те місце: Стамбульський аеропорт (Туреччина)

Турецький хаб пропонує близько 65 різних харчових концепцій.

Як зазначається у рейтингу, серед найпопулярніших точок – "Saltbae Burger, Simit Sarayı (який спеціалізується на однойменному круглому хлібі) та pide spot Pidem".

Повна картина рейтингу премії:

  1. Сінгапур Чангі 
  2. Сеул Інчхон
  3. Токіо Ханеда 
  4. Нью Чітосе, Японія 
  5. Рим-Ф'юмічіно 
  6. Мюнхен 
  7. Токіо Наріта
  8. Лондон Хітроу 
  9. Стамбул
  10. Х'юстон Джордж Буш 

Весна без відомих маршрутів

Вас також можуть зацікавити новини: