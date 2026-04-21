Переговори з Іраном зірвалися, віцепрезидент США в останній момент відклав візит, – NYT

Візит віцепрезидента США Джея Ді Венса до Ісламабаду (Пакистан), де мали відбутися переговори з Іраном, відкладено через відсутність чіткої відповіді Тегерана щодо участі в діалозі. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела.
Згідно з інформацією, американська сторона призупинила підготовку поїздки, оскільки Іран не підтвердив готовність направити делегацію та продовжити переговорний процес.
Зазначається, що поїздка не скасована остаточно, однак поставлена на паузу і може відбутися у разі, якщо Тегеран дасть сигнал про готовність до діалогу.
Переговори планувалося провести в Ісламабаді за посередництва Пакистану на тлі крихкого перемир'я між США та Іраном, термін дії якого добігає кінця, зазначається в публікації.
Відсутність реакції з боку Ірану посилює невизначеність навколо подальших дипломатичних зусиль і підвищує ризик зриву переговорів, пише видання.
Запланований другий раунд переговорів у Пакистані
Напередодні Трамп заявив, що до Ісламабаду вирушили представники адміністрації США – спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
У свою чергу представники ЄС побоюються, що недосвідчена переговорна група США, яка наполягає на швидкій, гучній рамковій угоді з Іраном, може погіршити вже існуючі проблеми.