Переговори з Іраном зірвалися, віцепрезидент США в останній момент відклав візит, – NYT

Візит віцепрезидента США Джея Ді Венса до Ісламабаду (Пакистан), де мали відбутися переговори з Іраном, відкладено через відсутність чіткої відповіді Тегерана щодо участі в діалозі. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела.

Згідно з інформацією, американська сторона призупинила підготовку поїздки, оскільки Іран не підтвердив готовність направити делегацію та продовжити переговорний процес.

Зазначається, що поїздка не скасована остаточно, однак поставлена на паузу і може відбутися у разі, якщо Тегеран дасть сигнал про готовність до діалогу.

Переговори планувалося провести в Ісламабаді за посередництва Пакистану на тлі крихкого перемир'я між США та Іраном, термін дії якого добігає кінця, зазначається в публікації.

Відсутність реакції з боку Ірану посилює невизначеність навколо подальших дипломатичних зусиль і підвищує ризик зриву переговорів, пише видання.

Запланований другий раунд переговорів у Пакистані

Напередодні Трамп заявив, що до Ісламабаду вирушили представники адміністрації США – спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

У свою чергу представники ЄС побоюються, що недосвідчена переговорна група США, яка наполягає на швидкій, гучній рамковій угоді з Іраном, може погіршити вже існуючі проблеми.

