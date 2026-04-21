Дієтологиня розповіла, що морозиво робить із рівнем цукру в крові

Морозиво може стати частиною здорового раціону діабетиків. Однак перед тим, як його купити, слід врахувати кілька моментів.

Морозиво – улюблений десерт багатьох людей, але якщо людина хвора на діабет або просто намагається контролювати рівень цукру в крові, тоді постає питання – чи варто його їсти.

Як пише видання Eatingwell, хоча людям з діабетом потрібно стежити за споживанням цукру та вуглеводів, десерти, такі як морозиво, можна не повністю виключати з раціону.

Відео дня

Морозиво та рівень цукру в крові

Згідно з дослідженнями, морозиво містить прості вуглеводи, які призводять до різкого підвищення рівня цукру в крові. Це швидке підвищення, а потім зниження рівня цукру в крові викликають відчуття втоми, спраги або стресу, а з часом такі часті стрибки можуть призвести до більш серйозних проблем зі здоров'ям, таких як захворювання нирок або серця, з'ясували дослідження.

Чи можна їсти морозиво при діабеті

Хороша новина полягає в тому, що морозиво може вписатися в раціон харчування людей з діабетом. Головне, як зазначили вчені, дотримуватися помірності.

Просто потрібно враховувати такі фактори, як розмір порції, вміст цукру та час прийому їжі. "Морозиво можна включити до здорового раціону, у тому числі й для людей з діабетом, за умови дотримання контролю порцій та розумного вибору продукту", – сказала дієтологиня Йостен Фіш.

Як вибрати морозиво

Вибирайте варіанти, що містять не більше 30 грамів вуглеводів і менше 13 грамів доданого цукру на порцію. Для зниження вмісту цукру багато виробників використовують альтернативні підсолоджувачі, такі як стевія, монкфрут або ерітрітол, які не викликають такого різкого підвищення рівня цукру в крові, як звичайний цукор. Згідно з одним оглядом, альтернативні підсолоджувачі можуть бути корисні для профілактики та лікування метаболічних захворювань, таких як діабет.

Що стосується калорій, то хороше правило – вибирати морозиво з 250 калоріями або менше на порцію.

А такі добавки в морозиві, як горіхи та насіння, забезпечують додатковий білок, клітковину та корисні жири, які можуть допомогти уповільнити травлення та зменшити стрибки рівня цукру в крові.

Що слід обмежити в морозиві

При виборі будьте обережні з добавками, такими як карамель, гарячий шоколадний соус або зефір, оскільки ці інгредієнти, як правило, містять більше доданого цукру. Проте, якщо вам подобається карамель, просто з'їжте порцію поменше або пошукайте марку з меншим вмістом цукру.

Також рекомендується обмежити споживання морозива, що містить більше 2 грамів насичених жирів на порцію. Дослідження показують, що цей тип жирів може нашкодити здоров'ю серця та негативно вплинути на чутливість до інсуліну.

Як включити морозиво в раціон для діабетиків

Дієтологи назвали 4 схвалені стратегії включення морозива в раціон, що підходить для діабетиків.

Поєднуйте морозиво з білком: "Найкраще людям з діабетом вживати морозиво разом з хорошим джерелом білка", – сказала Фіш. Хоча цей десерт містить певну кількість білка, збільшення його вмісту може уповільнити травлення та засвоєння цукру.

Їжте лише одну порцію: Одна порція морозива зазвичай становить ½ склянки. Якщо ви насолоджуєтеся десертом вдома, накладіть порцію в миску, а не їжте з ємності, в якій воно знаходиться.

А в кафе замовте одну кульку без добавок – це буде найкращий варіант.

Подумайте про те, щоб їсти менше вуглеводів на вечерю: "Коли ви їсте морозиво під час прийому їжі, обов'язково враховуйте вміст вуглеводів, щоб загальна кількість з'їденої страви залишалася на рекомендованому рівні", – радила Фіш.

Майте на увазі, що це не означає, що потрібно пропускати вечерю, щоб залишити місце для морозива. Натомість, якщо ви плануєте з'їсти морозиво після вечері, просто виберіть страву з меншим вмістом вуглеводів.

Приготуйте домашнє морозиво: Фіш рекомендує приготувати домашнє морозиво. Це дасть більше контролю над інгредієнтами.

Інші новини про здоров'я

